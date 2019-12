Sono stati accesi ieri sera, a Bardolino, nel giorno del patrono San Nicolò, il grande albero girevole in piazza Matteotti (restaurato e abbellito nella parte luminosa) e tutte le luminarie che addobbano il paese per le festività e la rassegna "Il Natale a Bardolino" che ospita mercatino, mostre, concerti, eventi per bambini e intrattenimento per tutti fino al giorno dell'Epifania.

Numerosi i bambini che, insieme ai genitori, hanno assistito al momento "magico" dell'accensione con il conto alla rovescia del sindaco Lauro Sabaini. Le istallazioni luminose quest'anno sono aumentate, in paese, curate dalla Fondazione Bardolino Top con il Comune. In piazza Matteotti, inoltre, grazie alla collaborazione con la Funivia Malcesine Monte Baldo, un'aiuola è vestita a festa con una cabina storica dell'impianto piena di luci.

Camilla Madinelli