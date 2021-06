Bardolino ospita l’evento «Oggi Rosa»

Da venerdì 18 a lunedì 21 Bardolino ospita «OggiRosa», evento dedicato ai vini rosa italiani. A promuovere l’iniziativa «Rosautoctono», l’Istituto che raccoglie i Consorzi di tutela del Chiaretto di Bardolino, del Valtènesi, del Cerasuolo d’Abruzzo, del Castel del Monte Rosato e Bombino Nero, del Salice Salentino Rosato e del Cirò Rosato. Spiega Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio del Chiaretto e del Bardolino: «Il parco di Villa Carrara Bottagisio sarà aperto al pubblico per un grande banco d’assaggio dei vini rosa italiani. Verranno inoltre realizzati», continua, «una serie di webinar sulle denominazioni di origine protette del vino rosa italiano per la stampa e gli operatori della Cina e degli Stati Uniti, guidati dalla giornalista americana Katherine Cole». Il banco d’assaggio dei vini «OggiRosa», aperto il venerdì e il lunedì dalle 17 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 23, sarà strutturato in due distinte sezioni, una delle quali dedicata al mondo bio. Presente anche un’area food, dove si potranno assaggiare alcune classiche ricette veronesi come il risotto all’isolana a base di Riso Vialone Nano Igp, proposto dai risottari della Fiera del Riso di Isola della Scala, gli gnocchi veronesi e i tortellini di Valeggio preparati dal ristorante Alla Borsa di Valeggio sul Mincio. Di scena, inoltre, i Fiordifrutta bio della Rigoni di Asiago, che saranno anche al centro di alcune masterclass in abbinamento con il formaggio Monte Veronese e il Chiaretto di Bardolino Spumante. È molto ampio anche il programma delle altre masterclass gratuite dedicate ai vini delle denominazioni di Rosautoctono e al Prosecco Rosé (le prenotazioni si raccolgono all’ingresso dell’area espositiva). Nel corso della manifestazione le scenografie dell’Arena di Verona saranno esposte nella piazza del Porto a Bardolino, a suggellare la collaborazione tra territori per promuovere Verona e la sua provincia. Spazio anche alla musica: a Villa Carrara Bottagisio si succederanno alcuni dei musicisti protagonisti di 100 Note in Rosa, la rassegna degli aperitivi musicali con il Chiaretto di Bardolino. Sul palco saliranno Ally Joyce & Country Band, I Briganti del Folk, Nathalia Sales Bossanova Trio e Diletta Marzano, mentre lunedì 21 giugno sarà protagonista la band «Le Cose Importanti». La manifestazione si svolge in collaborazione con il Comune di Bardolino e la Fondazione Bardolino Top. S.J.