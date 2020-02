Bandi di gara per affidare la gestione di tre malghe

Scadrà domani la possibilità di partecipare ai bandi di gara per l'affidamento in concessione di tre malghe comunali per la stagione monticatoria 2020-2025. Sono le malghe Novezzina (Zona 1), Prazzagano-Novezzina (zona 2) e Novezza (zona 1). Chi è interessato a partecipare alla gara deve far pervenire la documentazione e l'offerta all'Ufficio protocollo del municipio di Ferrara di Monte Baldo in piazza generale Cantore 11 entro le 12 di domani tramite servizio postale, corriere privato o raccomandata a mano. Non saranno accettate offerte telematiche o tardive. Esordisce il sindaco Serena Cubico: «La vita, l’economia e la salute del Monte Baldo sono legate all’attività del pascolo. Nelle nostre malghe ovini e bovini trascorrono il periodo primaverile-estivo, producendo soprattutto latte, formaggi e carne. Tutto di ottima qualità», dice precisando che col termine «malga» si descrive sia la costruzione rustica, sia il terreno alpino associato. I bandi di concessione sono appunto legati a tre malghe di proprietà del Comune. «Mi fa piacere segnalarli sia perché sono un momento importante di valorizzazione della montagna e un'occasione imprenditoriale interessante per il settore agricolo che intenda investire nel nostro territorio», dice. Quest'anno c'è una novità. È stata fatta una nuova suddivisione della Malga Novezzina in due porzioni, la prima è la Zona 1, sopra la strada provinciale 8 che continuerà a ospitare una sessantina di bovini per la produzione del latte e la seconda è la Zona 2 che viene unita all’esistente Malga Prazzagano e dedicata al pascolo di circa 650 ovini. Queste due malghe hanno a disposizione la stalla per la mungitura, a differenza della Malga Novezza che per questo prevede una diversa tipologia di alpeggio per i 40 bovini ospitati. Precisa il sindaco: «Si darà priorità ai residenti di Ferrara di Monte Baldo e dei comuni appartenenti all'Unione Montana. Un peso importante nella valutazione lo avrà il progetto di miglioramento che verrà presentato».

B.B.