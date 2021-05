Infarto in strada, impiegata al telefono con il 118 rianima un 68enne

Una corsa contro il tempo, gli attimi e i minuti, per «ridargli» la vita.

Un uomo di 68 anni di Caprino è stato salvato ieri grazie a un primo massaggio cardiaco prestato per strada da un'impiegata amministrativa del Centro sanitario polifunzionale «Angelo Campedelli» di Caprino (l'ex ospedale) e poi grazie alla defibrillazione degli operatori della Croce Rossa di Bardolino, che fa base proprio al Csp.

È arrivata nel giro di un paio di minuti, attivata dal Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) 118 di Verona.

Erano le 10.54 quando alla centrale del 118 il capoturno ha ricevuto la chiamata di un cittadino, accorso insieme ad altri abitanti della zona, il quale riferiva di un uomo accasciatosi a terra, privo di conoscenza, all'inizio di via Cappuccini, la salita che porta al Csp. Proprio mentre il passante era al telefono col 118 l'impiegata non ha perso tempo e ha dato i primi soccorsi. Date le condizioni critiche, le sono stati passati gli operatori del 118 che hanno iniziato a darle telefonicamente le istruzioni pre-arrivo, ovvero le indicazioni su come praticare il massaggio cardiaco, operazione che le era familiare avendo seguito in passato l'apposito corso: il Basic Life Support. La donna ha così proceduto in linea con gli operatori sanitari.

Nel frattempo è arrivata l'ambulanza medicalizzata che ha dato il soccorso avanzato fino a che l'attività cardiaca dell'uomo è ripresa. Quindi la corsa, in codice rosso, verso l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar dove l'uomo è stato affidato alle cure dei medici del Pronto soccorso per poi essere ricoverato. L'uomo, da quanto hanno riferito alcuni presenti, stava andando a fare una visita in uno degli ambulatori dell’ex ospedale. Una visita che nulla avrebbe avuto a che vedere con quanto improvvisamente è poi accaduto. Un fatto che ha lasciato costernata la moglie che era con lui. Un’agitazione comprensibile: suo marito era steso a terra, immobile, ed era assente - come riferito da altri presenti - ogni segno vitale. Ma una serie di circostanze fortuite sono state fondamentali: come l'essere vicini alla base della Croce Rossa al Csp che è appunto a due passi, l'intervento della donna, la corsa dei passanti. A bordo dell'ambulanza c'erano il medico, l'infermiere, l'autista soccorritore esperto che, come hanno sempre detto i presenti, si sono subito avvicinati alla donna sostenendola nel suo primo intervento. Quindi sono passati all’azione. Hanno applicato al paziente il defibrillatore e lo hanno rianimato, riportandolo «in vita». L'uomo ha ripreso l'attività cardiaca e ha fatto qualche sospiro. Poi è stato caricato sull’ambulanza. Durante la fase critica la moglie, confusa e agitata, è stata attorniata da varie persone che l’hanno rincuorata e hanno fatto il possibile per tranquillizzarla.

«Non era sola», dice uno di loro, «le siamo stati vicini perché situazioni del genere, improvvise e inattese, non sono certo facili da affrontare». Gli erano cedute le gambe e pare sia stata proprio la moglie, visto l'accaduto, a correre al Csp per chiedere aiuto. E infatti quell'impiegata, che hanno detto si chiama Luisa, è corsa subito. Alcune ore dopo la moglie era a casa, con dei familiari, certamente sollevata nel sapere che il marito, seppur ricoverato, era vivo. Il caso ha voluto che l'impiegata accorsa si trovasse proprio all'entrata del Csp e che abbia avuto quella prontezza, sana freddezza d'animo e professionalità che l'hanno portata ad agire senza indugio. Gli operatori sanitari, poi, hanno fatto il resto.

Il dottor Adriano Valerio, direttore del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) 118 di Verona, commenta: «Il massaggio cardiaco praticato dagli astanti nei primi minuti di arresto cardiocircolatorio è molto importante in quanto aumenta le possibilità di ripresa dell’attività cardiaca limitando il danno anossico (mancanza di ossigeno, ndr) cerebrale. Anche per i cittadini che non hanno seguito un corso di Bls (Basic life support)», prosegue il dottor Valerio, «è fondamentale farsi guidare dagli infermieri della nostra centrale operativa che li accompagneranno telefonicamente dopo la chiamata, nell'eseguire le corrette manovre rianimatorie. Si auspica, in ogni caso, una sempre più diffusa partecipazione a questi corsi da parte della popolazione. Corsi», assicura, «che permettono di eseguire manovre sempre più precise, senza farsi cogliere dall'ansia».•.