Anziano aiutato dai carabinieri a portare la spesa

Nel corso dei servizi di prevenzione e contenimento alla diffusione del virus Covid-19, non sono mancati episodi di vicinanza alla popolazione da parte dell’Arma dei carabinieri. In particolare, in questo periodo, i militari della Compagnia d’intervento operativo del IV Battaglione carabinieri «Veneto», sono impiegati in supporto alla Compagnia carabinieri di Peschiera del Garda per offrire un servizio di controllo del territorio ancora più efficace. Oltre a garantire il rispetto delle norme sancite dai Dpcm e dalle ordinanze regionali e comunali, i carabinieri non hanno dimenticato uno degli aspetti più importanti del servizio istituzionale, ovvero quello di garantire la vicinanza ai cittadini, specialmente alle persone più deboli e più bisognose di ricevere assistenza. Proprio questo è accaduto nella mattinata di ieri, quando, una pattuglia della C.I.O., mentre stava svolgendo un servizio perlustrativo, ha notato un anziano che, appena uscito da un supermercato, si stava dirigendo a piedi verso la proipria abitazione ma, a causa del peso notevole della spesa, riusciva a malapena a camminare. Così i carabinieri, senza esitare, hanno subito parcheggiato l’auto e hanno raggiunto l’anziano, offrendogli il loro aiuto per portare la spesa fino a casa. L’uomo ha apprezzato l’attenzione dei militari e ha consegnato loro la borsa della spesa e la confezione di bottiglie d’acqua. Prelevato il tutto, i carabinieri lo hanno accompagnato fin sotto la sua abitazione, lasciando la spesa proprio sull’uscio di casa. L’anziano ha ringraziato i carabinieri per il gesto e per l’umanità dimostrata che, seppur non rientrando strettamente nei compiti istituzionali dell’Arma, da sempre contraddistingue il suo operato. •