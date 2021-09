Ancora sassi sulla Gardesana, strada chiusa nuovamente e riaperta

Nuova caduta massi sulla Gardesana all'altezza della frana del 2 gennaio scorso, vicino al confine regionale con il Trentino, sul territorio di Tempesta, località del Comune di Nago Torbole. Una settimana fa la strada era stata chiusa per lo stesso motivo.

I sassi, caduti durante la notte, per fortuna non hanno colpito persone o veicoli. Già alle prime ore del mattino la SR249 è stata chiusa momentaneamente per consentire la pulizia della parete interessata dal fenomeno. Poco dopo le 10 di stamane la strada è stata riaperta al traffico. Solo venerdì scorso poche centinaia di metri più a sud erano crollati alcuni grossi massi che avevano costretto le forze dell'ordine alla chiusura dell'arteria stradale per un giorno.