Ambulanti, continua la protesta Chiesto aiuto a Matteo Salvini

È salito a otto il numero di lunedì in cui parte dei commercianti del mercato di Peschiera è scesa in piazza per manifestare contro la nuova collocazione prevista dal Comune per alcuni di loro (75 posteggi su 180 totali). La protesta continua nonostante il primo avallo dell’operato del Comune sancito dal Tar del Veneto, che ha respinto in prima istanza e in attesa della sentenza di merito la richiesta di sospensione dei provvedimenti comunali avanzata dagli operatori destinati al parcheggio del campo sportivo. Rispetto ai lunedì precedenti, quando non avevano aperto i loro furgoni, ieri molti l’hanno fatto. «Siamo stati costretti ad aprire, altrimenti ci veniva conteggiata l’assenza e con nove assenze si perde il posto», dicevano. Così alcuni si sono organizzati con familiari e collaboratori: chi rimaneva a presidiare il banco e chi il presidio lo ha fatto sotto il municipio. «Al disagio di essere confinati in un’area isolata, lontana dal resto del mercato, vicina alla ferrovia e al punto di raccolta rifiuti, si somma quello della mancanza di servizi igienici nelle vicinanze, visto che il bar del campo sportivo è chiuso», hanno rimarcato gli ambulanti. Tema che ha creato qualche momento di tensione con gli agenti della polizia locale incaricati di segnare le presenze. Dopo essersi rivolti a vari esponenti della Lega, sabato una rappresentanza degli operatori ha consegnato una relazione a Matteo Salvini, in visita a Verona, che ha promesso di interessarsi al problema. •. K.F.