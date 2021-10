Alto Garda paralizzato, tutti col fiato sospeso: si disinnesca una bomba da 227 chili

Alto Garda con il fiato sospeso ed anche quasi «paralizzato» per il disinnesco di una bomba d'aereo da poco meno di 227 chilogrammi. Tutto pronto nel territorio comunale di Brenzone e, in piccola parte, anche in quello di Cassone, nel territorio di Malcesine, in vista di mercoledì 13 ottobre quando è previsto il «despolettamento» di uno degli ordigni più potenti, se non addirittura il più potente in assoluto, rinvenuti dentro al Garda.

«L'operazione», spiegato il sindaco di Brenzone, Davide Benedetti, e il vicesindaco di Malcesine, Livio Concini, uniti da collaborazione per il compimento di questa operazione guidata dalla Prefettura di Verona, «è mastodontica per uomini e mezzi impiegati. E, per la prima volta bella storia dei due municipi, saremo costretti ad evacuare circa 400 persone, mercoledì mattina».

Il 14 giugno la Prefettura di Verona aveva inviato una nota con cui chiedeva all'Unità Organizzativa Supporto di Direzione e Ispettorato di Porto della Regione Veneto di «adottare misure precauzionali nelle more di valutazione del materiale rinvenuto da parte di personale specializzato, a tutela della navigazione e della pubblica incolumità, come segnalato dalla Compagnia dei Carabinieri di Caprino il 13 giugno, con messaggio numero 2344». Di qui la decisione di «vietare ogni attività di superficie e subacquea, e di non fare navigare le imbarcazioni nel raggio di 100 metri» da dove si stanno svolgendo le operazioni, ovvero a Salto di Brenzone.

Successivamente, la Marina Militare aveva preso in carico l'ordigno, lo aveva portato in superficie e, visto di cosa si trattava e la sua pericolosità, lo aveva riportato in fondo al Garda in un luogo diverso da quello di ritrovamento. Luogo che è rimasto finora «top secret» per evitare che qualcuno se ne appropriasse, o che comunque fosse mèta di pellegrinaggi subacquei, pericolosi la incolumità delle persone.

Da circa una settimana a Brenzone c'è un via vai di camion con trasporti eccezionali: l'Esercito ha posteggiato i mezzi al Circolo velico Acquafresca, dinanzi al Trimelone, dov'è stata posizionata una enorme chiatta. «La chiatta», ha spiegato la dottoressa Annagrazia Giannuzzi, delegata dal prefetto di Verona per il disbrigo degli affari di Protezione Civile, «tecnicamente definita "PGM", che sta per ponte galleggiante mobile, è stata allestita dal Genio Guastatori per trasportare uomini e mezzi avanti e indietro dal Trimelone.

Infatti, mercoledì mattina, le operazioni prevedono il recupero subacqueo della bomba ad opera della Marina Militare Italiana, che la consegnerà poi agli uomini dell'8° Reggimento del Genio Gastatori Paracadutisti di Legnago. Questi, a loro volta, provvederanno al despolettamento sull'isola. Una volta resa inoffensiva la bomba, la stessa verrà consegnata al Genio Pontieri di Piacenza, che provvederà a portarla a terra e a trasferirla a Boscomantico, dove sarà fatta brillare», ha concluso la dirigente della Prefettura.