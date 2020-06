Aiutare minori in difficoltà disegnando un murales

Brenzone aderisce al progetto contro il disagio giovanile della Ulss 9 . A stabilirlo è la delibera della giunta guidata dal sindaco, Davide Benedetti, in questi giorni all’albo. «Il progetto», ha spiegato l’assessore ai servizi sociali, Michela Donatini, «è stato elaborato da operatori che si occupano dell’area giovani in collaborazione con la azienda sanitaria. Sono state stabilite indicazioni generali che poi ogni Comune adatterà alla propria realtà.». L’ambito è quello del «Distretto ovest veronese», ovvero 37 Comuni e 300 mila abitanti. Il capofila è Villafranca. Il progetto denominato «Zoom» riguarda la prevenzione del disagio giovanile. Assieme a Brenzone è lunga la lista dei municipi aderenti: sono 35 in tutto, da Affi, fino a Erbè, passando per Ferrara, Marano, Mozzecane, Povegliano, San Pietro in Cariano, Sant’Anna d’Alfaedo, Trevenzuolo, Valeggio e Villafranca. La Regione Veneto, con la delibera del 18 febbraio, aveva previsto un Piano di intervento poi approvato dal Comitato dei Sindaci il 22 aprile scorso. «Il progetto aveva come obiettivo la valorizzazione e la trasmissione di memorie legate al territorio e la riqualificazione urbana tramite l’arte». Quindi? «A Brenzone anni fa c’era stata la realizzazione da parte dei giovani del murales sulla parete esterna della scuola primaria di Scalette. L’intenzione è ora di proseguire quel murales e l’attività sarà svolta a cura di un gruppo di ragazzi, sia del Comune di Brenzone che di Torri, oltre a qualche anziano del territorio. Oltre a questi soggetti a supportare il gruppo, soprattutto nella fase operativa, ci saranno uno o più artisti». Conclusione: «il nuovo piano ha come obiettivo lo sviluppo di competenze in adolescenti in situazione di disagio». L’adesione non comporta alcun costo per Brenzone perchè la spesa è a carico dell’Ulss 9. I destinatati sono in tutto 75 ragazzi in situazione di rischio, individuati dal Servizio educativo territoriale con il supporto della rete scolastica, delle associazioni, delle parrocchie: l’età va dagli 11 ai 16 anni.

GER.MUS.