Il sindaco Marco Giacomo Sega ce l’ha fatta: è riuscito a garantire il servizio del medico di base alla sua cittadinanza che dal primo gennaio aveva dovuto farne a meno a causa del trasferimento a Verona della dottoressa Veronica Miorelli.

«Con enorme piacere e soddisfazione informo tutti i cittadini che abbiamo finalmente il nuovo medico di base: è il dottor Mazeyar Dashtipour, che prenderà servizio dal primo marzo», annuncia il sindaco. «È stato grazie anche alla collaborazione del nostro concittadino Ermenegildo Tommasi che siamo riusciti ad avere il nostro nuovo medico, che arriva dalla Provincia di Trento, dove ha lavorato per molti anni».

«Per questo motivo», continua Sega, «abbiamo dovuto aspettare qualche giorno perché prenda servizio, visto che proviene da fuori regione. La vicenda del nuovo medico ha portato il nostro paese sotto la luce dei riflettori non solo della stampa locale, ma anche di quella nazionale», ricorda il sindaco, «e ha visto coinvolta l’intera amministrazione comunale che si è adoperata per far valere il principio che “a tutti i cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi territoriali”».

Per far valere le nostre ragioni abbiamo più volte scritto al prefetto, al direttore generale e ai vari dirigenti dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. Non avendo avuto risposte esaustive, abbiamo deciso di muoverci in maniera completamente autonoma». spiega Sega. «Così abbiamo contattato il dottor Dashtipour e poi lo abbiamo segnalato all’Ulss 9, che il 21 febbraio ha provveduto a conferirgli l’incarico ufficiale. Finalmente dal primo marzo sarà operativo nello studio di via del Donatore dove operava la dottoressa Miorelli».

Il dottor Mazeyar Dashtipour, ha 55 anni, è originario di Teheran, dove si è diplomato tecnico di laboratorio e risiede a Riva del Garda con la moglie. Si è laureato in Medicina all’Università La Sapienza di Roma, è medico generico e ha sempre lavorato in ambito geriatrico prima a Viterbo e poi nel Trentino. Attualmente è medico coordinatore sanitario della Rsa Sacra Famiglia di Arco.

Visto che il passaggio dei pazienti di Affi al nuovo medico di base non è automatico, il sindaco Sega ha provveduto ad attivare un apposito sportello in municipio perché i cittadini che non hanno ancora il medico di base possano fare il cambio direttamente in Comune. Evitando così di recarsi al distretto sanitario di Caprino, dov’è obbligatoria la prenotazione per l’appuntamento.

«Invitiamo chiunque volesse sceglierlo come proprio medico a procedere velocemente», informa il sindaco, «visto che in altri Comuni limitrofi non sono stati ancora individuati i medici di medicina generale che dovrebbero prendere servizio e che quindi i cittadini sprovvisti potrebbero scegliere il medico che opererà ad Affi».

Lo sportello comunale, dedicato al medico, sarà aperto solo per i residenti in questi giorni: oggi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18; domani dalle 9 alle 12; lunedì 28 dalle 8.30 alle 13; martedì 1 marzo dalle 8.30 alle 13; mercoledì 2 dalle 8.30 alle 13; giovedì 3 dalle 8.30 alle 13 e venerdì 4 dalle 8.30 alle 13.