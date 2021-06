A Peschiera si formano gli agenti di domani: «Alcuni sono stranieri, la polizia cambia come la società»

«Conoscere a memoria tutti i codici di legge non basta per diventare bravi poliziotti, se non c’è una cultura del rispetto per la dignità umana».

Parole di Gianpaolo Trevisi, direttore della Scuola allievi di polizia di Peschiera, dove si è appena concluso un corso formativo sulle tematiche che riguardano stereotipi, pregiudizi, discriminazioni e razzismo, alla luce della legislazione che si occupa delle “vittime in condizione di particolare vulnerabilità”.

Cioè di chi subisce reati di tipo discriminatorio: violenze contro le donne, le persone omosessuali, i bambini e i disabili, violenze e discriminazioni di stampo etnico e razziale o contro le minoranze linguistiche. E fra le “sorprese” che ha riservato agli allievi c’è stata anche una lezione tenuta da un poliziotto cimbro che ha spiegato tradizioni, cultura e lingua della sua comunità di origine in Lessinia.

«Sono orgoglioso di questo percorso che punta sui valori da trasmettere ai futuri poliziotti, tanto più», sottolinea Trevisi, «che tra gli allievi alcuni sono di origini straniere: uno all’età di otto anni fuggì dal Kosovo con i genitori poi diventati cittadini italiani, un altro è originario delle Mauritius... Sono il volto di una polizia che cambia insieme alla società. I valori di cui si è parlato durante il corso sono quelli sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed è bello che tra gli allievi ci sia qualcuno che ha vissuto sulla propria pelle ciò di cui si parla».

Docente del corso è l’ispettore superiore Fabio Pozzerle. Ed è stato lui, originario della contrada Pozze di Velo Veronese, durante gli incontri dedicati alle minoranze linguistiche, a soffermarsi, davanti a ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, sulle realtà locali e in particolare della comunità dei Cimbri della “sua” Lessinia. Partendo dalla storia secolare di questa minoranza il corso è approdato in altre «isole linguistiche» come quelle greche e albanesi del sud-Italia o quelle franco-provenzali e occitane di Piemonte e Liguria.

Le lezioni si inseriscono fra le attività dell’Oscad, l’Osservatorio contro gli atti discriminatori della polizia di Stato, che aiuta le vittime di reati a sfondo discriminatorio, i cosiddetti crimini d’odio. L’Osservatorio, inoltre, effettua studi, analisi, statistiche e promuove campagne di prevenzione. «Quando, con una sua intuizione, l’allora Capo della polizia Manganelli decise di far nascere l’Oscad», commenta il direttore Trevisi, «disse che “alle vittime di discriminazioni viene impedito di vivere”.

La polizia si forma anche per permettere alle persone di vivere in libertà e per far questo bisogna partire da se stessi. Dobbiamo sempre ricordare, infatti, che il nostro è un servizio e non un semplice lavoro, soprattutto nei confronti di chi, più di altri, ha bisogno del nostro aiuto».