Un'aquila di mare sul cartello stradale di Zevio. L'hanno vista in molti anche se pochi avrebbero saputo dire esattamente che rapace fosse, molti però l'hanno segnalata alle autorità competenti e qualcuno anche al nostro giornale. «C'è un rapace appollaiato sul cartello sulla strada provinciale 20, sulla corsia che porta a Zevio», ci scrive preoccupato un lettore augurandosi che qualche ente preposto intervenga al più presto per salvare l'animale in difficoltà.

E qualcuno alla fine è intervenuto, nello specifico gli operatori del Centro di Recupero VerdeBlu, non senza qualche polemica. I responsabili, dalla loro pagina Facebook, mostrano la foto dell'aquila tra le braccia di una volontaria e scrivono: «Un'aquila di mare segnalata in difficoltà a Zevio. Gli organi competenti, allertati, rispondono di lasciarla li, sul posto. Capisco, è sabato sera, forse sono tutti impegnati in aperitivi e cene. Alla fine escono due nostri volontari a recuperarla. Adesso basta. Come Cento Recupero da 20 anni cerchiamo di fare il possibile, fra mille difficoltà, nell'indifferenza generale, senza polemiche, senza accusare nessuno. Ma quando si tocca l'apice della vergogna non si può più tacere».

Gli operatori si domandano: «A cosa servono le leggi di protezione della fauna? Protetta da chi? Stiamo parlando di un'aquila, nemmeno per questa si riesce ad intervenire? No, nemmeno per lei, come per altre centinaia di animali selvatici lasciati a morire sul posto. Dove sono gli organi dello Stato, che come recita la Costituzione è proprietario della fauna selvatica? Dov'è la Regione Veneto, che dovrebbe finanziare i centri recupero e metterli in grado di agire?».

L'associazione ne ha per tutti: «Noi siamo solo una piccola onlus che lavora coi pochi spiccioli che riesce a racimolare, ma dove sono le grandi associazioni animaliste e ambientaliste? Quelle che ci snobbano e ci criticano, quelle che fanno finta di non sapere nemmeno che esistiamo? Quelli che si perdono in disquisizioni sulle competenze comunali o provinciali? Dove sono tutti gli amanti degli animali, cui da anni chiediamo aiuto almeno col 5 x 1000? Dove sono tutti quelli che si mobilitano per orsi e lupi, a parole, mentre i centri recupero fauna selvatica, lasciati soli e senza risorse, sono costretti a chiudere? Dove sono e cosa fanno quelli che ci dicono che non facciamo abbastanza? Quelli che periodicamente, con soddisfazione, annunciano la nostra inesistente chiusura?».

E lo sfogo finale: «Basta, non ci sono solo cani e gatti, gli animali selvatici non sono animali di serie B. Un'aquila non è un animale di serie B, nessun animale lo è. Non per noi. E se non vi sta bene, cambiate le leggi e smettiamola di cialtronare sulla nostra preziosissima fauna protetta.»

Giorgia Cozzolino