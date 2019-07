Stasera i fuochi con la musica

I fuochi piromusicali della sagra di Santa Toscana cominceranno a deflagrare in cielo stasera alle 23.45. Di norma è uno spettacolo che richiama tantissima gente anche dai vicini Comuni. C'è anche chi, abitando alle propaggini delle vicine colline a nord del paese, più comodamente li guarda da casa. I botti sono l'ultimo atto della sagra iniziata l'11 luglio. Prima degli spari con cascata di scintille in Tecnicolor, alle 21 in piazza Marconi, concerto della banda Tognetti di Perzacco. Seguirà, in piazza Santa Toscana, musica per tutte le età a cura di tre dj. Ultimati i fuochi, salirà sul palco anche la cantante Cristina Baù per eseguire dal vivo successi di musica pop.

P.T.