Piazza Ungheria, un semaforo «h 24»

L'incidente di qualche giorno fa a Zevio in piazza Ungheria ha indotto l'amministrazione comunale a rivedere il funzionamento del semaforo. D'ora innanzi l'impianto disciplinerà a colori il traffico all'incrocio di cinque strade tra loro sfalsate, convergenti in piazza Ungheria. Dopo un periodo a luce lampeggiante, recentemente il semaforo accendeva i colori ma limitatamente alle fasce orarie di maggior transito veicolare: dalle 7 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 19. A far emettere l'ordinanza municipale che riporta il funzionamento a colori 24 ore su 24, è stato l'incidente accaduto qualche giorno fa nel tardo pomeriggio: un motorino in uscita da via Adele Smania si è scontrato con un'auto che viaggiava in direzione via Altichiero-via Vittorio Veneto. Tuttora il conducente del ciclomotore, zeviano come l'autista dell'auto investitrice, è in prognosi riservata all'ospedale. Lo scontro è stato rilevato dai carabinieri della vicina stazione. L'ennesimo cambio di funzionamento del semaforo è stato indotto da motivi di sicurezza. Amministrazione municipale e forze dell'ordine hanno deciso il cambio temendo che l'avvicendarsi tra i colori e il giallo intermittente potesse ingenerare una certa confusione soprattutto tra i conducenti sbadati o portati al deprecabile uso dello smartphone alla giuda. Una storia altalenante quella del semaforo di piazza Ungheria. Salutato come la soluzione di tutti i mali quando fu installato, poco dopo entrò nel mirino dei residenti in via Altichiero. Il motivo? Troppo smog e rumore causati dalle code in attesa del verde. Ora il semaforo è stato modificato in «intelligente». Quindi la tempistica dell'impianto è regolata dai sensori conficcati nell'asfalto che sentono l'intensità del traffico passante e lo regolano di conseguenza. L'assessore alla sicurezza Antonio Strambini avverte però che dietro l'angolo c'è la soluzione definitiva. Ovvero l'accordo di programma con la Provincia volto a creare in piazza Ungheria una rotonda a fagiolo e così mettere in pensione l'impianto semaforico. Il progetto di massima del rondò prevede la spesa di 300 mila euro, 150 mila dei quali a carico del Comune. La restante cifra sarà sborsata da Palazzi Scaligeri. Secondo una prima ipotesi di fattibilità, il giardino al centro di piazza Ungheria verrebbe «spalmato» sul lato sud della piazza. •

