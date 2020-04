Un’esplosione. La casa ha tremato come ci fosse un terremoto. Le finestre e le pareti hanno vibrato e il silenzio della strada, cui ormai siamo abituati, si è interrotto di colpo.

È l’effetto di un’auto che ieri, alle 13.30, è piombata nel giardino di un’abitazione di piazza Ungheria, in centro a Zevio, buttando giù il muro di cinta, il cancello d’ingresso e la colonnina con i citofoni di una villetta abitata da una famiglia.

I detriti si sono fermati proprio sotto la rotellina di un triciclo, quello del bambino di un anno che vive lì e che ogni giorno gioca con la sorellina di 4 anni nel giardino di casa. Per fortuna la famiglia era a tavola in quel momento e nessuno si è fatto male, neppure l’automobilista.

L’uomo, 80 anni, a bordo di una Y10 Lancia blu, viaggiava su via Vittorio Veneto, proveniente da Santa Maria di Zevio. Forse svoltando per imboccare via Stefano da Zevio, potrebbe aver perso il controllo dell’auto perché la Lancia è andata a sbattere di muso dritta sulla colonna del cancello della villetta, poi si è girata in testa-coda buttando giù con la fiancata il muretto di cinta della casa. L’incidente ha dell’incredibile, se si pensa che le strade sono vuote in queste settimane. Ma il luogo dello scontro è, però, noto per la velocità con cui gli automobilisti lo attraversano. Al punto che è stato introdotto un semaforo funzionante 24 ore su 24.

«C’è stato un botto come se fosse stata scardinata una finestra, sembrava il terremoto», racconta una residente. «Questo è un incrocio pericoloso perché non si capisce mai chi ha la precedenza e tutti corrono: sia chi viene da via Altichiero, quindi dal centro, sia chi viene da Santa Maria. Qui, inoltre, convergono quattro strade, le due principali, via Stefano e via Adele Smania che collega il quartiere dell’ospedale. C’è un semaforo che però non serve perché spesso provoca colonne di auto ferme anche quando non passa nessuno o deve uscire una sola auto da via Smania».

Nel tempo si sono fatte molte proposte: si è pensato di trasformare a senso unico via Smania. Ma non tutti sono favorevoli. C’è chi vuole sia rimosso il semaforo. Da anni, infine, si parla di una rotonda che ponga fine soprattutto ai problemi legati alla velocità. Negli ultimi sei mesi, sono stati due gli incidenti in quel punto, uno grave nel quale era coinvolto un motorino. «Non direi, però, che gli incidenti sono frequenti», spiega il sindaco Diego Ruzza. «Dopo quello di un paio di mesi fa è seguito un periodo tranquillo e il semaforo 24 ore su 24 ha risolto il problema della velocità. Purtroppo la piazza dà sulla direttrice Ronco-Verona e catalogo questo incidente o come frutto di una distrazione o per la velocità. Lì ci sono i 50 orari. La rotatoria è comunque in programma. Dovevamo affidare l’incarico di progettazione, ma il coronavirus ci ha fermati. L’opera è cofinanziata dalla Provincia. Ne abbiamo una in progetto anche per piazza Toscana. Approviamo il bilancio tra una settimana, se arriva il progetto vorremmo partire tra luglio e settembre».

Maria Vittoria Adami