Camminatori della notte, spopola l'iniziativa grazie al tam-tam su Facebook

«Com’è bello camminar quando c’è la luna piena e nel cielo mille stelle per sognar», cantava Luciano Taioli negli anni Cinquanta. Il cantante melodico deve essere stato preso in parola dai camminatori che ogni mercoledì, alle 20.30, si ritrovano in piazza a Zevio, sotto la colonna di Santa Toscana, per fare movimento anziché concludere la giornata pigramente sdraiati sul divano davanti alla tivù.

Arrivano spontaneamente dopo aver letto su Facebook dell’iniziativa «Zevio by night», gruppo animato da Fausto Conti, personaggio che sembra incapace di stare fermo. Conti è infatti vicepresidente della locale sezione di Legambiente Medio Adige, sgomita nel gruppo alpini, ha frequentazioni sul Cammino di Santiago di Compostela, conta biciclettate sui luoghi che furono teatro dello sbarco in Normandia durante l’ultima guerra, sempre sulla due ruote è andato a Roma ed è curatore del sito «Zevio by night», seguito da 800 follower.

Valenza sociale e sanitaria

Con l’aiuto di un amico, Conti si è inventato la camminata di notte alla quale, in primis, attribuisce valenza sociale e quindi di funzionare come un farmaco nell’abbassare la pressione, controllare il rischio diabete e il peso corporeo. Tra argini e stelle «Sugli argini del fiume che scorre placido a poca distanza, quasi non c’è inquinamento luminoso e il camminare al buio sotto le stelle, in un ambiante pressoché naturale, ha un grande fascino», assicura Conti.

«L’essere in compagnia, poi, è una sicurezza contro i brutti incontri e funziona da terapia per le frenesie del nostro tempo». Unirsi alle uscite notturne di «Zevio by night» non richiede alcuna formalità: è sufficiente presentarsi sotto la colonna di Santa Toscana. Si parte anche quando c’è freddo, nebbia e vento. Arrivati al ponte Perez, dipartono le ciclopedonali sui terrapieni del fiume verso Perzacco, San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo, particolarmente frequentate di giorno, ma la notte no.

Otto chilometri in notturna

Si sceglie la pista più gettonata al momento e via scrollandosi di dosso la pigrizia. Otto i chilometri da compiere tra andata e ritorno, in un tempo alla portata di tutti: un’ora e tre quarti circa. Non manca, dunque, lo spazio per concedersi di stare ad occhi in su ad osservare la volta stellata. La socializzazione «Anche se a volte si conoscono e a volte no, i partecipanti familiarizzano subito tra loro perché è d’obbligo rimanere uniti», aggiunge Conti.

«I camminatori sono mediamente sulla cinquantina e in stragrande maggioranza donne. C’è chi ne approfitta per portare fuori casa i figli e il cane al guinzaglio. Anche chi è stanco dopo la giornata lavorativa, vive quasi con bramosia il momento dell’alternativa al divano. Le discussioni variano dai problemi personali, alla cucina, ai viaggi, alle curiosità in genere. Chi non riesce a completare i discorsi si dà appuntamento al mercoledì successivo.

La passeggiata by night è, insomma, un bel momento di integrazione e di relax sotto le stelle, coniugato con la possibilità di perdere peso», conclude Conti. Già, si stima che compiere otto chilometri a piedi bruci ben 310 calorie, salvo che, strada facendo, non si incappi in uno spuntino «pre nanna», come talvolta capita anche al gruppo di «Zevio by night».•.