Zaia: «Una tragedia» In serata telefonata con il premier Conte

Il tornado di Montecchia sul tavolo della Protezione civile nazionale: domani, in paese, arriveranno i funzionari del Dipartimento. È la prima cosa che il governatore del Veneto Luca Zaia ha detto al sindaco Attilio Dal Cero: «I danni di Montecchia e gli eventi dello scorso fine settimana, costituiranno uno stato di crisi unico. L’ho già detto a Borrelli: ora i sindaci devono fare la prima conta dei danni». Unificando gli eventi, il «pacchetto Veneto» assume una massa critica importante ed è per questo che Zaia si dice fiducioso rispetto all’accesso alle risorse del fondo nazionale della protezione civile. In serata il premier Giuseppe Conte ha sentito il governatore e il sindaco di Verona Federico Sboarina, oltre al capo della Protezione civile Borrelli. Il presidente del Consiglio ha espresso massima vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite e in merito alla richiesta di stato d’emergenza avanzata dalla Regione si è detto disponibile, non appena arriverà la relazione integrativa, ad avviare un’istruttoria con la Protezione civile per la valutazione, sia per la grandine dei giorni scorsi sia per il maltempo delle ultime ore. Massimo Giorgetti, vice presidente del Consiglio regionale, invece, ha un’altra idea: «Nell’attesa che il Governo faccia la sua parte, serve un’azione precisa, anche attraverso una tassa di scopo: il Veneto tutto se ne faccia carico». Intanto su un punto il sindaco Dal Cero è lapidario: «L’importante è arrivino risorse da distribuire a Montecchia e che gli altri paesi della provincia non siano trattati da cenerentole, rispetto ai pur gravi danni di Verona città». Prima di tutto, però, serve conoscere i danni: «I cittadini vengano in municipio: al piano terra ci sono già i moduli della Regione per la segnalazione. Fondamentale in questo momento è allegare la più ampia documentazione fotografica possibile». Zaia, che era accompagnato dall’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin e ha trovato sul posto anche l’assessore ai Lavori pubblici Elisa De Berti, ha valutato la situazione coi suoi occhi: «Sembra sia esplosa una bomba», il suo commento davanti allo scheletro del palazzetto dello sport. «Tecnicamente è esploso», l’opinione del sindaco che è ingegnere. Zaia spegne subito le polemiche sulla qualità del costruito: «Non si contestano opere edificate a norma. Ora c’è da tenere conto del fattore climatico, dei tornado, come si è tenuto conto dei terremoti». Poi il sopralluogo al polo scolastico che, ora, è la vera priorità di Dal Cero: «Il 14 settembre si deve ripartire», è perentorio. Il parere dei vigili del fuoco è rassicurante: «Copertura non pericolante, vanno verificate le lamiere danneggiate dai detriti volati via dal palazzetto». Il presidente Zaia ha visitato tutti i «teatri» dell’emergenza: scuola dell’infanzia, dalla quale ieri le suore sono state sfollate, trovando rifugio nell’ampia canonica della chiesa di Santa Maria, cimitero, dal quale sono volate via alcune pietre che chiudevano i loculi, chiesa di San Salvatore, qualche abitazione. «Ringrazio Zaia di aver voluto incontrare, a casa loro alcune persone», dice riconoscente Dal Cero. I vigneti distesi a terra, e per i quali oggi potrebbe essere decisa una vendemmia «orizzontale» d’emergenza per salvare il salvabile, li ha visti arrivando e spostandosi da un luogo all’altro. •

Paola Dalli Cani