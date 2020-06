«Zaia, procedura snella per i tamponi di chi entra»

Nuovi ingressi nella case di riposo, «serve una procedura per i tamponi di chi è domiciliato». La richiesta arriva da Carlo Bergamasco, presidente della Fondazione Don Mozzatti d'Aprili che gestisce la Rsa di Monteforte d'Alpone ed il Centro servizi San Camillo de Lellis di Bolca di Vestenanova. Solo da qualche giorno l'Ulss 9 ha iniziato a rilasciare le impegnative per i nuovi ingressi, «ben vengano, un ottimo segnale di ripartenza e mi auguro si possa accelerare il più possibile». Nel caso della Fondazione montefortiana ci sono 13 posti che attendono di essere occupati, quelli lasciati liberi da altrettanti ospiti deceduti per cause naturali: per la Fondazione il dato si traduce in mancati introiti per circa 40 mila euro. «Per poter garantire gli standard di assistenza, e coprire anche le spese supplementari sostenute per fronteggiare l'emergenza Covid-19, le entrate sono fondamentali: anche per questo», spiega, «ben prima che la Regione Veneto diramasse le propri linee guida avevamo elaborato un protocollo per i nuovi ingressi che si è rivelato ancora più restrittivo. La nostra procedura prevede l'esecuzione del tampone prima dell'ingresso, l'isolamento in stanza singola per 14 giorni, la ripetizione del tampone e solo allora l'inserimento in struttura. Per noi che abbiamo tutte stanze doppie questa cosa presuppone uno sforzo organizzativo notevole, ma nell'interesse di tutti gli anziani siamo pronti a sostenerlo. Il problema più serio, però», evidenzia Bergamasco, «oggi è quello dei tamponi pre-ingresso che è richiesto da tutte le Ipab. Di fatto, però, c'è un problema enorme per gli anziani dei quali si chiede l'inserimento ma che vivono in famiglia: non esiste una procedura standard, le case di riposo non possono provvedere perché di fatto quell'anziano non è un loro ospite e sebbene molte famiglie siano disponibili a sostenere i costi di un tampone a pagamento non è poi così semplice provvedere». Di qui l'appello alla Regione unito alle speranze in vista delle linee guida annunciate per domani .

P.D.C.