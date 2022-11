Vuoto di memoria dopo l'incidente. Mamma non trova più la sua bambina: era al catechismo

«La mia bambina! La mia bambina! Cercate la mia bambina!»: è il grido disperato che sabato attorno alle 16.30 si levava dalla Renault Clio finita capovolta in un fosso dopo un violentissimo impatto con un’altra auto. La piccola, figlia della quarantacinquenne di Veronella che era alla guida, era fortunatamente al catechismo ma il trauma della mamma è stato talmente forte che la donna credeva che fosse sul seggiolino che normalmente occupa sul sedile posteriore: c’è voluta, però, mezz’ora per gli agenti della Polizia locale di San Bonifacio per appurarlo e, quindi, tranquillizzare finalmente la donna.

Le ricerche

Mezz’ora di ricerche febbrili attorno al teatro dell’incidente (il chilometro 327 +500 della regionale 11, a poca distanza dal bivio per Locara), i cristalli laterali dell’auto tutti integri ad escludere scenari più tragici, ma la paura c’è stata ed è stata tanta: la violenza dell’impatto tra la Clio ed un’utilitaria Seat che la seguiva, e che era condotta da un quarantenne residente a Brognoligo, racconta il capottamento della Clio ed il fatto che la Seat sia finita nello stesso fosso, fortunatamente asciutto, 150 metri più avanti e lasciando sull’asfalto i segni di una frenata di almeno 20 metri. Stando alle testimonianze raccolte dagli agenti del comandante Vincenzo Di Carlo, la Seat, che viaggiava in direzione Vicenza, avrebbe travolto la Clio (che la precedeva) finché la stava superando: l’auto della donna, infatti, sarebbe stata impegnata in una manovra di svolta a sinistra verso l’ingresso di un vivaio. L’impatto, violentissimo, ha catapultato prima nella carreggiata opposta e poi fuori strada entrambi i veicoli: fortunatamente in quel momento in direzione contraria non arrivava nessuno.

Il vuoto di memoria