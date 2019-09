Sei sindaci contro la centrale idroelettrica

L’acqua della Val d’Illasi ciclicamente è oggetto di interessi diversi da quelli dell’uso potabile. Una risorsa così scarsa, tanto che la valle si meritò il toponimo di «Valle secca», non ha pace perché «periodicamente, a partire dagli anni Trenta, ritorna l’idea della captazione dell’acqua della Val Fraselle per uso idroelettrico o per altre finalità», ricordava in una relazione del 2014 l’ingegnere Arrigo Tagliaro che è stato direttore tecnico del Covise, il Consorzio fra i Comuni della Val d’Illasi che ha gestito il ciclo dell’acqua prima dell’affidamento ad Acque Veronesi. Ora un nuovo progetto, che prevede anche lo sfruttamento dell’acqua a fini idroelettrici da parte dell’azienda privata Sordato Srl, è stato presentato a nome di Acque Veronesi per prelevare dal Progno di Illasi ben 139.100 metri cubi annui d’acqua, più di 381mila litri al giorno. Se si considera che una famiglia media ha un consumo annuo di circa 200 metri cubi, si capisce l’impatto del progetto sull’economia di valle. Per questa ragione i sindaci, da Selva di Progno a Caldiero, si sono allertati e hanno stilato un documento comune in cui i primi cittadini Marco Cappelletti (Selva di Progno), Emanuele Anselmi (Badia Calavena), Simone Santellani (Tregnago), Paolo Tertulli (Illasi), Claudio Carcereri de Prati (Colognola ai Colli) e Marcello Lovato (Caldiero) esprimono la loro decisa opposizione al progetto. «È compito di un’ amministrazione comunale tutelare il territorio, pur in una valutazione equilibrata dei reciproci interessi, e quindi vigilare affinché il patrimonio naturale non venga impoverito o irrimediabilmente modificato», esordisce Cappelletti. Il progetto prevede che il prelievo avvenga in prossimità di Giazza, dopo la confluenza dei due corsi d’acqua (Torrente Revolto e Torrente Fraselle) nel Progno di Illasi. Chi conosce la valle e le sue potenzialità idriche, nonché le numerose formazioni carsiche che la caratterizzano - tant’è che proprio l’acqua del Progno si inabissa a circa due chilometri dalla frazione cimbra per finire in falda lasciando il letto del torrente asciutto fino all’Adige per quasi tutti i giorni dell’anno - sa che i quantitativi di acqua che defluiscono da Giazza per la maggior parte dei mesi dell’anno sono ridotti e non giustificano alcun prelievo. Secondo i sindaci questo «comporterebbe ripercussioni negative a livello economico e ambientale sul territorio, diminuirebbe l’attrattiva turistica, ripercuotendosi negativamente sulla catena alimentare e sulla biodiversità, sulle attività economiche, inficiando i progetti di promozione turistica». Per Cappelletti le condotte del nuovo impianto sarebbero incompatibili con l’itinerario cicloturistico in via di completamento, sarebbe di grave impatto anche il cantiere per il quale non è stata presentata una valutazione di impatto ambientale (Via). Ci sarebbe anche un danno acustico dalla futura centrale di trasformazione e pompaggio prevista nel centro abitato di Selva di Progno. «È un problema di tutta la valle, non è stata fatta una valutazione degli effetti del prelievo sull’idrologia a sud del paese, scomparendo questa fonte di alimentazione per la falda», riconoscono i sindaci. C’è infine un’indicazione di danni che potrebbero derivare da un progetto che preclude al Comune di Selva di Progno di sfruttare per sé, a fini idroelettrici, l’acqua del Progno: se andasse in porto il progetto di Sordato srl con Acque Veronesi, il Comune non potrebbe incrementare con una terza centralina, già in progetto in Val di Revolto, il suo potenziale di autosufficienza energetica. Decisamente contrario anche il consigliere regionale Stefano Valdegamberi che vive in valle: «L’acqua è sempre di meno e non capisco la convenienza economica di un progetto simile», aggiunge, «e se il motivo è portare acqua in Lessinia, si guardi a quanto fatto dal geologo Franco Gandini negli anni passati, che ha fornito acqua in abbondanza a tutte le malghe e ai ristoranti della zona del Parparo, sfruttando con una programmazione intelligente ed economica le risorse nascoste dell’altopiano». •

Vittorio Zambaldo