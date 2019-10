Le proposte dell’Auser, dalle gite allo yoga

Oggi alle 15.30 ripartono i corsi dell’università popolare dell’Auser illasiana, al Giardino musicale intitolato al filosofo dell’arte Dino Formaggio. Il programma si annuncia di interesse per tutti, con argomenti che spaziano dalla scienza all’arte, dalla medicina alla musica, dallo sport alla poesia, alla storia. Gli argomenti raccolgono gli interessi degli associati e vengono proposti da docenti esperti. Non mancheranno gite e uscite didattiche sul territorio, oltre a momenti di convivialità aperti a tutti; corsi di yoga, pilates, Tai Chi, per la memoria, laboratori di cucina, camminate assistite molto altro. «La nostra associazione non dimentica la sua finalità prioritaria», dice il presidente Auser Pietro Tosi, «quella sostenere le persone meno fortunate e con difficoltà di vario tipo». Dall’Auser è nato il gruppo di volontari che organizza il trasporto negli ospedali per visite specialistiche o esami: è formato da autisti, accompagnatori, centralinisti. «I volontari non sono mai troppi», ricorda Tosi, «le richieste sono sempre più numerose. Accettiamo la disponibilità di persone sensibili». I prossimi appuntamenti: giovedì 10 a Cremona e Soncino. Sabato 12 alle 15, sarà inaugurata la «Panchina rossa» contro la violenza sulle donne. I volontari Auser coloreranno di rosso una panchina in piazza Bonifacio Sprea, accanto al municipio, per sensibilizzare sul tema. •

V.Z.