Inaugurata la Pink Bench di Jesusleny Gomes

In una settimana, oltre al nome, è arrivata anche una panchina speciale per il piazzale di quartiere Giardino. L’area ai piedi di Monte, intitolata da poco a Carlo Vanzetti, è stata scelta dall’Amministrazione comunale per posizionare la Pink Bench, la panca rosa del Cammino delle Scoperte che attraversa anche il paese. All’inaugurazione era presente l’ex modella brasiliana Jesusleny Gomes, ideatrice del progetto, che ha tolto il drappo dalla nuova panchina in pietra della Lessinia. Con lei c’erano il sindaco Claudio Carcereri de Prati e gli assessori al tempo libero Davide Dugatto e all’ecologia Michela Bonamini. «La Pink Bench è il simbolo del mio viaggio a piedi per i 574 Comuni del Veneto, fatto nell’inverno 2017-2018. Al termine del cammino», ha ricordato Jesusleny che ha origini venete, «volevo lasciare un segno, invitando la gente a spostarsi all’interno della mappa che sto tracciando panchina dopo panchina, per scoprire culture e tradizioni che fanno del Veneto una regione unica». Di qui l’idea della Pink Bench. «La prima è stata adottata nel 2018 da Bardolino, ma desideravo che altri fossero spinti a visitare i luoghi dov’ero passata. Così è nato il Cammino delle Scoperte: collegherà oltre 30 Comuni veronesi per 350 chilometri». •

M.R.