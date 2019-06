Quote rosa, la provocazione di Savoia

Mancano le donne in giunta? E Andrea Savoia candida cinque consigliere non elette della sua lista che sono pronte a ricoprire l’incarico di assessore esterno della giunta del sindaco Roberto Costa. Così il consigliere di Tradizione nel futuro ha alzato il livello della contestazione alla decisione del primo cittadino di nominare assessore una sola donna. Un’iniziativa che ha tutto il sapore della provocazione per costringere il primo cittadino a fare dietrofront: si tratta, per altro, della penultima puntata di una vicenda iniziata l’8 giugno con il Consiglio comunale di insediamento. Costa ha presentato la propria giunta in cui compare un’unica donna (l’assessore Graziella Ottavia Sartori), e cioè non venga salvaguardata la proporzione del 40% nella rappresentanza di genere sebbene la maggioranza conti su due consigliere (Marzia Viali ed Arianna Tregnaghi) capaci di far incetta di voti molto più dei colleghi uomini. Anche la seconda seduta di Consiglio, convocata per domani alle 8.30, affronterà l’argomento perché è stato lo stesso Savoia, e prima di lui la consigliera Teresa Ros (Monteforte si può fare), a presentare ognuno una mozione che segue l’esposto scritto a quattro mani ed inviato al Prefetto di Verona e al difensore civico regionale che giusto mercoledì l’ha girata, per competenza, alla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e alla Consigliera di parità della Regione Veneto. L’esposto chiede l’intervento di Prefetto e organi regionali per sanare la evidente violazione di legge che, secondo Savoia, veicola pure «il messaggio che le donne siano meno capaci degli uomini». Nel ricordare come ci siano stati casi di annullamento di provvedimenti di nomina di giunte non conformi al dettato di legge, Savoia fa presente che se fosse necessario ricorrere alla giustizia per sanare l’illegittimità i costi a carico del Comune sarebbero diretta responsabilità del primo cittadino. Non solo: osserva come «al momento non risulta sia stata svolta la necessaria approfondita istruttoria anche al di fuori del gruppo politico che ha espresso il sindaco» e ricorda come lo statuto del Comune contempli la possibilità di nominare un assessore esterno. Nasce da qui il documento col quale cinque candidate non elette della lista Tradizione nel futuro manifestano in forma autografa la loro disponibilità a rivestire l’incarico di assessore esterno. Fin qui la vicenda «quote rosa» ma il Consiglio si aprirà con la mozione, presentata sempre da Savoia, che impegna il Consiglio comunale a predisporre la trasmissione in diretta streaming, sul portale del Comune, delle sedute del Consiglio. Alcune comunicazioni del sindaco, il progetto del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta per la messa in sicurezza del Rio delle Carbonare (progetto da 1,5 milioni finanziati con fondi della Protezione civile nazionale) ed il primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza idraulica di via San Carlo, via Dante e via De Gasperi sono gli altri punti. •

P.D.C.