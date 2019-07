Monscleda si presenta alle amministrazioni

Dopo il mondo dell'impresa e del profit il mondo Monscleda Onlus si presenta alle nuove amministrazioni della Val d'Alpone: la realtà socio-assistenziale che ha trasformato l'ex base Logistica dell'Areonautica di Roncà, nel Monscleda daily care (cioè il villaggio della cura alla persona) incontra stasera alle 20 il mondo istituzionale della Val d'Alpone. L'obiettivo della cooperativa sociale, che da sempre propone una «visione della valle come distretto di cinque comuni», è presentare le proprie attività ma anche porre le basi di possibili sinergie: con queste finalità il presidente Giovanni Dal Cero e il direttore Luigino Righetto hanno organizzato l'incontro. Oggi Monscleda daily care significa il Ceod L'arcolaio, la comunità alloggio psichiatrica Il Fuoric'entro, il centro diurno e residenziale per anziani Le Querce, l'housing sociale ed altre strutture pensate per essere al servizio degli ospiti e in seconda battuta del territorio a far sintesi di 30 anni di esperienza in Val d'Alpone. Hanno questo senso il laboratorio di sartoria Il Puntaspilli, quello della pasta fresca Sapori di grano, la lavanderia Lavato&Profumato, la palestra, la mensa-ristorante Ristocare, servizi che qualche settimana fa sono stati presentati al mondo delle imprese come opportunità per un nuovo welfare aziendale, al di là delle sempre preziose erogazioni liberali, che possa coniugare le esigenze aziendali (dalla mensa all'omaggistica ad esempio) col sostegno del progetto di promozione umana portata avanti, con alcune fasce deboli della popolazione, dalla Monscleda Onlus. L'IDEA, insomma, è di mettere in moto una sorta di economia circolare attorno al socio-assistenziale, favorire scambi strutturati e sostenibili e trasformare le necessità in opportunità per il territorio intero. Basta pensare alla pasta fresca, quella che sarà servita poi agli amministratori, che nasce nel laboratorio in cui, aiutate dagli operatori, le persone possono dare davvero sfoggio delle loro diverse abilità.

P.D.C.