Ex scuola media, rifatto il tetto Sarà il nuovo distretto sanitario

Paola Dalli Cani L'impalcatura smobilita e rivela al centro storico di Montecchia il tetto tutto nuovo della ex scuola media. Nei tempi previsti si sono da poco conclusi i lavori di messa in sicurezza della copertura dell'edificio che si affaccia sulla centrale via Roma e che sta per rinascere come nuova sede del distretto socio-sanitario. Il cantiere, però, non smobilita perché dopo la revisione del progetto, che ha comportato una riduzione nella spesa, e il via libera ottenuto dalla Regione Veneto, con la parte residua del contributo da 110mila euro messo a disposizione parecchi anni fa si sta lavorando all'interno della parte più nuova dell'edificio. In corso sono infatti i lavori di riorganizzazione degli spazi interni, secondo il progetto proposto e ridefinito dall'Ufficio tecnico del Comune alla luce delle indicazioni arrivate dall'Ulss, che prevedono l'abbattimento di alcune pareti e la realizzazione di altre per «sagomare» i nuovi ambulatori ma anche la costruzione di due setti antisismici. L'intervento murario, ricompreso nei complessivi 240mila euro che sono la spesa sostenuta per la messa in sicurezza della copertura e possibile anche grazie alle risorse liberate dal ribasso d'asta, si concluderà al grezzo tra una decina di giorni. «Solo in quel momento, e alla luce delle comprensibili enormi difficoltà che stiamo affrontando, si aprirà il dialogo con l'Ulss 9 Scaligera». Infatti resta «da definire», spiega il sindaco Attilio Dal Cero, «la questione degli impianti, che dovranno progettare gli uffici tecnici dell'Ulss, oltre alle finiture e agli arredi, cioè le spese necessarie per consentire il trasferimento degli ambulatori e dell'ufficio attualmente ospitati al piano terra del municipio per poter finalmente aprire agli utenti». Una volta pronta la nuova sede, il distretto socio-sanitario potrà contare su 5 nuovi ambulatori che aumentano di molto la dimensione di quelli attualmente in uso. E non solo. Nel nuovo distretto ci saranno anche degli spazi riservati all'area amministrativa oltre a ripostigli e servizi: e l'ulteriore sviluppo dei servizi è una partita ancora tutta da giocare.