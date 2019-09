Canta in piazza la studentessa diventata una star a Miami

L’America di Paola Beschin, partita da San Giovanni Ilarione per gli Stati Uniti a 22 anni, in una serata in cui la musica del mondo e un sogno diventato realtà si incontrano: è il senso di «Vien in piassa... a Sangio ghè l’America», la serata spettacolo che doveva tenersi lo scorso venerdì (poi saltata causa maltempo) e finalmente in programma questa sera nel piazzale della chiesa alle 20. La Pro loco ha deciso di regalare alla compaesana che a Miami è diventata la cantante più amata del mondo latino e volto televisivo, una serata per esibirsi accompagnata da Andres Gonzalez, il marito musicista e compositore. La protagonista sarà lei, rientrata in paese per stare con la famiglia, ma trattandosi di festa di piazza non mancherà il mercatino, il chioschetto delle crèpes, il Gioca Cer e le bolle di Bidibibolla. Quando, 12 anni fa, Paola Beschin prese il volo per la Florida a San Giovanni Ilarione non se ne stupì nessuno: tutti erano certi che la sua voce straordinaria, e una tecnica affinata studiando tra Londra e Milano, l’avrebbero portata lontana. Così è stato, non senza sacrifici, ed oggi è un volto notissimo negli Usa anche grazie al metodo di vocal-coaching che ha messo a punto e che grazie a lei è diventato il «metodo italiano». Cantante di riferimento e direttrice artistica dei locali di Enrique Iglesias, in occasione di un live in Florida è stata vocalist di Laura Pausini. A 34 anni, e una carriera ancora in costruzione, ai giovani del suo paese vuole trasmettere solo un messaggio, quello di impegnarsi ed inseguire il loro sogno. •

P.D.C.