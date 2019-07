Unione Vr Est, aiuti alle famiglie in difficoltà

Le famiglie residenti a Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane, monoparentali o nelle quali i genitori siano separati, divorziati oppure con figli orfani o ancora in cui si siano verificati parti trigemellari o ci siano almeno quattro figli, possono usufruire di un sostegno finanziario. Si tratta di un provvedimento che consta di un programma unico di interventi economici straordinari a favore dei nuclei familiari in difficoltà messo a punto dalla regione Veneto. Per poter usufruire del contributo è necessario presentare la richiesta entro le 11.30 di venerdì 2 agosto all’Ufficio servizi sociali dell’Unione Comuni Verona Est, nel municipio di Colognola, in piazzale Trento. Lo sportello è contattabile per informazioni al numero di telefono 045.7652305 e anche personalmente presentandosi durante gli orari di apertura: lunedì e giovedì dalle 16 alle 17 e martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 11.30. •

M.R.