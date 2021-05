Unicoge, ora è tempo di utili: oltre 500mila euro da investire

Unicoge, avanti tutta. L’ultima assemblea dei soci della partecipata che vende gas naturale ed energia elettrica, tenutasi in municipio a San Bonifacio, ha proseguito nel solco tracciato lo scorso autunno, quando il cambio di amministrazione a Lonigo ha segnato la svolta nei rapporti con gli altri Comuni soci (San Bonifacio, Cologna, Colognola ai Colli, Soave e Zimella) e la ripresa dell’attività per la fidelizzazione dei clienti e per l’acquisizione di nuovi utenti, specie nel comparto dell’energia elettrica. Il bilancio di Unicoge è stato chiuso con un utile significativo di oltre un milione di euro, che fa ben sperare per il futuro della società. Di questo milione, 62.559 euro sono stati accantonati per la riserva straordinaria, 550 mila euro verranno reinvestiti e 450 mila sono stati redistribuiti ai soci come dividendi. Quest’anno, 70 mila euro verranno destinati a iniziative pubblicitarie sul territorio, in base alle richieste dei Comuni soci. Nella stessa assemblea è stato nominato il collegio sindacale per il triennio 2021-’23, formato da Francesco Cacciavillan, Corrado Brutto e Federica Bonato. Per la prima volta una donna entra nel collegio sindacale della società. «Il nuovo cda ha lavorato da fine 2019 per analizzare punti di forza e di debolezza della società e per metterla in sicurezza. Finalmente, dopo un anno e mezzo, raccogliamo i frutti di un periodo in cui abbiamo seminato e dato nuovo impulso ad Unicoge», ha commentato il sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli. «Il cambio di rapporti fra i Comuni e un rinnovato dialogo instaurato anche con i soci di natura privatistica ci ha permesso di tornare a produrre utile che, non mi stancherò mai di dirlo, va a vantaggio delle comunità». Grazie al patto di sindacato approvato da tutti i consigli comunali (manca solo Colognola), la società pubblico-privata è stata blindata all’ingresso di nuovi soci fino a fine 2022. Così si rafforza la componente pubblica. La società si è rafforzata anche nell’organizzazione interna, assumendo un direttore generale, un responsabile amministrativo, un altro impiegato part-time e altri due agenti per il commerciale. «Sono molto soddisfatto cammino intrapreso», ha aggiunto il sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello. «Il buon andamento della società e il ritorno all’utile è la prova tangibile che il mio gruppo in campagna elettorale diceva la verità. C’è stato un momento molto buio che oggi è stato superato. Grazie alla divisione degli utili e alla redistribuzione fra i soci potremo intraprendere iniziative per aiutare i cittadini che hanno sofferto e stanno ancora soffrendo a causa della pandemia». Tutti i Comuni hanno ribadito la valenza sociale di Unicoge. Gli amministratori sono convinti che la crescita della società determini servizi migliori alle popolazioni. «La serenità che si respira in assemblea è il segnale della collaborazione fra le amministrazioni, che hanno iniziato a dialogare per proporre iniziative unitarie anche al di fuori, per esempio eventi culturali», ha detto il sindaco di Soave Gaetano Tebaldi. Presto i Comuni acquisiranno anche le quote di Veneto Banca: il 2,44 per cento della srl. Per il presidente Stefano Malagò «è necessario continuare a impegnarsi per evitare aggressioni esterne da parte di colossi del settore, facendo leva sul valore aggiunto del legame con il territorio e i suoi concittadini. Continuiamo a lavorare per proporre un’offerta trasparente e competitiva, unita ad un buon servizio per i nostri clienti». È stato rivisto anche lo slogan, che ora recita: «Unicoge, gas e luce. L’ energia del tuo Comune».•.