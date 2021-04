Una marea di mascherine nel deposito comunale

176.849 mascherine non a norma, ritirate dalla Protezione civile della provincia di Verona, sono in partenza per il Centro logistico regionale di Bonisiolo, a Mogliano Veneto (Treviso). La raccolta di tutti i lotti dei dispositivi FFp2 e Ffp3, oggetto del sequestro della Guardia di Finanza, si è completato nella tarda mattinata di giovedì. Le mascherine sono state consegnate alle sedi di Distretto e in questo fine settimana vengono tutte convogliate al magazzino del Comune di San Bonifacio. «Ringrazio il sindaco Giampaolo Provoli per la disponibilità ad accogliere i bancali e gli scatoloni dei dispositivi sequestrati», dice il responsabile dell’Unita operativa di Protezione civile provinciale Armando Lorenzini. «Stoccarle nel nostro capannone a Castelnuovo sarebbe stato molto scomodo, dato che dovranno partire immediatamente su un camion diretto a Bonisiolo». Le mascherine non conformi non erano state date in dotazione soltanto alla Protezione civile, ma anche ai servizi pubblici locali: dai vigili urbani agli impiegati comunali, fino alle maestre d’asilo. I 71 gruppi di Protezione civile dei vari Comuni, suddivisi in 8 Distretti, hanno raccolto le decine di migliaia di mascherine che avevano ricevuto tra il 2020 e il 2021 in diverse tranche, utilizzate in molteplici occasioni e nei servizi particolarmente delicati, nei quali il contatto con le persone era più accentuato, e dunque potenzialmente più a rischio. Ogni gruppo di Protezione civile presente sul territorio scaligero, così com’è successo in tutta Italia, ha ricevuto dallo Stato questo tipo di dispositivi successivamente rivelatisi non a norma. Le analisi di laboratorio, infatti, hanno evidenziato una capacità filtrante fino a dieci volte inferiore agli standard di sicurezza richiesti. Alcuni gruppi avevano già dato fondo alle riserve ed erano rimasti solo pochi scatoloni di mascherine. Qualche altro gruppo ne possedeva alcune centinaia. Infine, nei Comuni più popolosi, i volontari hanno raccolto fino a 8-10.000 mascherine irregolari. Il numero complessivo per l’intera provincia sfiora le 177 mila unità. Purtroppo, essendo fra i Dpi con più elevato potere filtrante, il loro ritiro lascerà molti magazzini di Protezione civile a secco per quando concerne questa tipologia di protezione individuale. Lorenzini ammette che a breve non sono previste nuove forniture di FFp2 e di FFp3. «Per ora proseguiremo con le mascherine chirurgiche, in attesa di altri approvvigionamenti», riferisce. I volontari però chiedono maggiori garanzie, in particolare per i servizi di accoglienza degli utenti ai Centri di vaccinazione, dove si recano persone in età avanzata particolarmente fragili. Gli stessi agenti di polizia locale e il personale dei Comuni hanno urgente necessità di mascherine adeguate per svolgere con serenità il proprio lavoro a contatto con la cittadinanza. Lunedì partirà il carico diretto al magazzino regionale sito nel Trevigiano. •