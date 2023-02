Ubriaco tenta di prendere a bottigliate l'amico per un commento sulla moglie

Parapiglia in piazza Toscana, martedì sera, per una furiosa lite tra stranieri ubriachi

Annebbiato dall'alcol, ha tentato di aggredire un conoscente per una frase inopportuna sulla moglie. È successo martedì sera, in piazza Toscana, a Zevio, dove alcuni cittadini stranieri, tutti ubriachi, scesi dall'autobus si sono resi protagonisti di una accesa lite.

A segnalare la zuffa un cittadino che passava in zona. Quando i carabinieri della locale stazioni sono arrivati sul posto, hanno notato un 41enne nordafricano residente nel Veronese, alterato dalle troppe bevute, cercare di colpire con un sasso un connazionale e, non riuscendoci, rompere una bottiglia di birra cercando di usare il coccio come un'arma nei confronti dell'«amico».

Bloccato dai carabinieri

L'intervento dei carabinieri è stato quindi provvidenziale: bloccato sul posto, l'uomo ha posto forte resistenza anche ai militari che alla fine lo hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per tentate lesioni aggravate.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare come la lite fosse scaturita per futili motivi, e molto probabilmente per un commento inopportuno riferito alla moglie dell’arrestato, da parte di uno dei suoi conoscenti, tutti ubriachi. Il giorno successivo, il Giudice Monocratico del Tribunale di Verona, dopo aver convalidato l’arresto, ne ha disposto la scarcerazione, in attesa del processo fissato per il prossimo mese di marzo.