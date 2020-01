Trasporto sociale Convenzione per cinque

L’Unione Comuni Verona Est ha siglato una convenzione con le associazioni di volontariato locali per garantire il servizio di trasporto sociale ai cittadini residenti nei paesi che fanno parte del consorzio, ovvero Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane. Il documento, approvato dalla giunta del presidente dell’Unione, Paolo Tertulli, sindaco di Illasi, è stato illustrato dall’assessore ai Servizi sociali Giovanna Piubello, vicesindaco di Colognola ai Colli, nella sala consiliare del municipio colognolese, sede dell’ente, ai rappresentanti delle associazioni coinvolte, che sono Fevoss «La Luce» di Belfiore, Circolo Auser Anziani Colognolesi, Associazione «Le Mani» di Illasi, Circolo Auser Venturi di Illasi e Fevoss Santa Toscana Gruppo di Mezzane di Sotto. La convenzione, della durata di un anno, vede l’Unione impegnare complessivamente 11 mila euro da ripartire tra le associazioni a rimborso delle spese che dovranno sostenere per svolgere il compito richiesto. Da tempo, ha fatto sapere l’assessore Piubello «nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali in rete, le associazioni sono diventate una risorsa significativa per la collettività, attuando forme di collaborazione di auto-aiuto per favorire la reciprocità tra cittadini nella vita comunitaria. Per questo», ha ribadito, «è doveroso un ringraziamento a queste realtà che si mettono a disposizione di chi si trova in uno stato di bisogno». A beneficiare del servizio possono essere quanti, per anzianità, per malattia, per situazioni di disabilità, disagio o che sono a rischio di emarginazione, hanno la necessità di essere trasportati in strutture pubbliche, private, o in centri di riabilitazione per le visite mediche, cure specialistiche, esami clinici e terapie riabilitative oppure per altri trasporti specifici che siano richiesti dall’ufficio dei Servizi sociali. Le associazioni agiscono in rete, suddividendosi le zone da coprire, al fine di ottimizzare il servizio a favore dei cittadini; alcune, dotate di mezzi attrezzati al trasporto dei disabili, all’occorrenza espandono la propria territorialità anche nei comuni adiacenti. I volontari del trasporto sono formati e costantemente aggiornati per prestare la propria opera in modo puntuale. Chi necessita del servizio può richiederlo telefonando all’Unione, nella sede di Illasi, al numero 045.6151272.

M.R.