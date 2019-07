Studenti e docenti dalla Cina ospiti per un giorno

Una comitiva di una ventina di cinesi, tra studenti e docenti universitari, sarà in visita a Soave e nell’Est veronese domani nell’ambito della vacanza culturale Veneto Summer Camp, organizzata dall’associazione Città Murate del Veneto, di cui anche Soave fa parte. Gli studenti cinesi sono stati selezioni tra prestigiose università (college) di Pechino, Hong Kong, dello Xiamen e di Shanghai e stanno seguendo percorsi formativi legati alle arti visive. Il tema del percorso culturale quest’anno, è quello del cibo e dei prodotti tipici: sono 13 le cittadine murate venete che accoglieranno, o hanno già ospitato la delegazione cinese. Un’esperienza fatta per la prima volta lo scorso anno e che viene riproposta ad ampliata quest’anno. Studenti e insegnanti universitari verranno accolti domani a Porta Verona dal sindaco Gaetano Tebaldi. Per l’intera giornata verranno accompagnati e seguiti dal vicesindaco Alice Zago, dalle consiglieri comunali Agnese Vezzari e Sara Capitanio e da alcuni studenti universitari soavesi. Il percorso di visita è stato messo a punto assieme a Paolo Menapace, presidente della Strada del vino Soave, che gestisce l’ufficio turistico Iat dell’Est veronese. Gli ospiti visiteranno il centro storico, con pranzo al ristorante Al Gambero a base di piatti tipici, il negozio di prodotti caseari La Casara e poi andranno al frantoio Fornaro di Montecchia di Crosara. Prima di Soave, nei giorni precedenti, i cinesi hanno già potuto visitare Montagnana, Noale, Cologna Veneta, Cittadella, Padova e Marostica. Dopo Soave, verranno condotti a conoscere la città di Verona (mercoledì), Villafranca (venerdì), San Zenone degli Ezzelini, Asolo e Monselice. Rientreranno in Cina domenica. «Lo scopo del camp è produrre riprese fotografiche e video delle nostre città murate», spiega Zago, delegata a cultura e turismo, «che serviranno a realizzare strumenti di promozione audiovisiva dei nostri paesi, in Cina. È anche un modo per valorizzare i centri aderenti all’associazione Città murate del Veneto nell’Estremo oriente». •

Z.M.