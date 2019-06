Sport e corsa dei colori Così si diverte il paese

Pro loco, Comune, commercianti e gruppo giovani che organizza il Torneo delle contrade hanno unito le forze per regalare domani una giornata densa di appuntamenti. Clou della manifestazione, la Corsa dei colori e la Notte rosa, kermesse giunte con un successo inatteso alla terza edizione. Di fatto la Corsa dei colori, lunga quattro chilometri e fattibile pure in bicicletta o su monopattino, è il passo d’esordio dello storico Torneo delle contrade che terrà banco per quasi un mese al circolo Noi in piazza Santa Toscana. Sera dopo sera gli iscritti (una media di 250 persone) si cimenteranno in incontri di calcio che vedono una contro l’altra squadre formate da ragazzi, e non solo, del capoluogo. Calcio d’inizio lunedì, alle 20.45, con due incontri: Viola contro Verdi e Granata contro Gialli. Questa ultima è la squadra da battere, essendo stata la vincente del Torneo dello scorso anno. Martedì sarà la volta del volley. Seguiranno il basket, la briscolata, la caccia al tesoro per famiglie ripresa dopo anni di stasi, un convivio a suon di musica. In calendario c’è anche una serata riservata ai bambini. Semifinali e finali del calcio il 24 e 26 giugno. Gli over 30 si contenderanno il trofeo loro riservato sabato 29, serata conclusiva della kermesse con convivio per tutti, dj e cerimonia di premiazione. Massimiliano Cavattoni, facente parte del gruppo di oltre una ventina di giovani capeggiati da Sebastiano Conti e da Caterina Guendalini, organizzatore del Torneo, spiega che la lunga serie di appuntamenti serali sono studiati per divertire grandi e piccoli desiderosi di mettersi in gioco con allegria. Come invece informa la vicepresidente della Pro loco Lorella Turra, la Notte rosa si terrà tra le 18 e le 23.30. In piazza Guglielmo Marconi ci saranno attrazioni per bambini e mercatino degli hobbisti. La colonna sonora della serata sarà a cura del Gruppo country con dj Mcry, animazioni dirette dalla maestra Katiuscia. Della partita anche i complessi Soft cord e Lato splendente del desiderio (Lsd). Vi saranno esibizioni di arti marziali e di cheerleader. I negozi del centro osserveranno l’orario lungo. La Pro loco ha messo in pista la Notte rosa con il preciso intento di animare il cuore del paese. Nelle precedenti edizioni, l’operazione ha riscosso un successo insperato. •

P.T.