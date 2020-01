Odino, l’impresa vino verso il futuro

Fino a qualche anno ospitava il museo del gioco. A partire da gennaio, invece, l’ex mulino riaprirà le porte come Officina. Nell’ex mulino infatti verranno accolti i 500 partecipanti previsti per il progetto Odino, costituito da due Officine d’Innovazione: una sarà attivata a Verona, agli ex Mercati generali, e l’altra a Soave, in una parte dell’ex mulino. I due laboratori sono rivolti ad adolescenti e giovani, di età tra i 16 e i 30 anni, residenti nel veronese, affinché abbiano un accesso più facile al mondo del lavoro oppure imparino a creare una impresa tutta loro. Il progetto prevede infatti una serie di laboratori e corsi di formazione, per la durata di 30 mesi, da gennaio 2020 fino a gennaio 2022. L’Officina d’innovazione soavese avrà un focus sul settore vitivinicolo e sarà attivata con l’agenzia Safe – Security and Freedom for Europe – con il Comune, Confindustria di Verona, Consorzio di tutela del vino Soave e Cantine del Soave e l’Università degli studi di Verona. Le officine Odino hanno il sostegno della Fondazione Cariverona che le ha finanziate con 550 mila euro. «Il progetto ha concorso al bando Giovani protagonisti», spiega Marta Cenzi, responsabile delle attività istituzionali di Cariverona, «ed ha un approccio sistemico che coinvolge più realtà in attesa che proceda con le proprie gambe». «L’Officina è rivolta ai giovani affinché entrino nel mondo del lavoro con maggiori competenze e mirate alle richieste delle imprese», precisa il sindaco Gaetano Tebaldi. «È una risposta importante che viene data per la prima volta alle aziende del territorio che cercano personale qualificato: sono fiducioso nei risultati che otterremo». «Sono state coinvolte anche le associazioni del territorio, come le Pro loco e le Avis», aggiunge il consigliere Angelo Dalli Cani, responsabile del progetto Odino per il Comune. «Dopo il percorso di studi, qui si entra in una seconda fase», illustra il professor Paolo Fiorini, responsabile del progetto Odino per l’Università di Verona, «sia per rispondere ad una preparazione più qualificata dei giovani che per rispondere alle aziende che accompagneranno i giovani dopo gli studi canonici. Con questo percorso, si passerà dalla formazione tecnica ed accademica a quella laboratoriale per formare competenze specifiche, come quelle tecnologiche». «In questi corsi verranno apprese le professionalità ricercate dalle imprese che la scuola non insegna», dice Andrea D’Angelo, presidente di Safe, «l’officina di Soave, che interagirà con quella di Verona, punterà sul settore vitivinicolo, mentre quella agli ex Magazzini generali di Verona sarà orientata alla robotica, alla stampa in tre dimensioni e alle moderne tecnologie». «Si tratta di una grande opportunità, non solo per l’Est veronese, ma anche per il vicentino», scommette il direttore del Consorzio di tutela del Soave, Aldo Lorenzoni, «si tratta di esperienze che stiamo perseguendo da tanto tempo, in quanto voce delle aziende del territorio». •

Zeno Martini