Miss bellissime e musica Spettacoli tutti in piazza

Doppio evento a Soave, nel fine settimana, organizzato dalla Pro loco di Soave ed allestito in piazza Mercato dei Grani, che accompagnerà turisti e residenti verso la fine del periodo vacanziero. Oggi, alle 20.30, in piazza Mercato dei Grani, spazio alla moda e alla bellezza con la prefinale per il nord Italia di «Miss La più bella del Mondo 2019», concorso nazionale che in questi mesi ha fatto varie tappe lungo tutta la penisola. La serata, coordinata dal coreografo Valerio Rossetti, sarà l’ultimo appuntamento del concorso prima della finalissima che si terrà a Salsomaggiore. Sul palco, oltre alle bellissime ragazze che si contenderanno l’accesso alla finale, ci saranno anche gli spettacoli di Beppe Altissimi ed Elena Moràn. Il tutto con la conduzione di Giorgia Peloso e Jacques Avella. La serata vedrà anche la partecipazione di alcune attività soavesi che collaboreranno alla realizzazione del concorso di bellezza. Invece domani, alle 20.45, sempre in piazza Mercato dei Grani, serata di musica dal vivo con il Whitefly Acoustic Trio che regalerà a soavesi e visitatori la magia delle migliori canzoni blues della West coast statunitense e dei grandi classici internazionali. L’ingresso alle due serate è gratuito. La Pro loco, nel frattempo, annuncia gli eventi che saranno protagonisti dell’autunno soavese, a cominciare dalla 91esima Festa dell’Uva, la manifestazione principe del borgo medioevale, che celebra la Garganega e che sarà allestita da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Poi toccherà a «Cioccolato in Festa», la fiera del cioccolato artigianale che si svolgerà all’interno delle mura merlate sabato 12 e domenica 13 ottobre. Infine, anche una novità: la «Fiera del Gusto», in calendario per sabato 19 e domenica 20 ottobre, manifestazione organizzata dal Consorzio delle Pro loco dell’Est veronese, che quest’anno farà tappa a Soave, portando con sé i migliori prodotti e sapori del territorio.

Z.M.