Martinelli Marchioni Il premio ai docenti Agnoletti e Ferrario

Il premio memorial Gian Antonio Martinelli e Bruno Marchioni 2019 è andato ai valori del paesaggio del vino Soave. Nel corso della cerimonia, il Consorzio di tutela del Soave e la confraternita Imperial Castellania di Suavia lo hanno consegnato a Mauro Agnoletti, docente dell’università di Firenze e a Viviana Ferrario, docente dell'università Iuav di Venezia, per il lavoro sui temi del paesaggio. Il premio è arrivato a un anno dal riconoscimento di Patrimonio agricolo globale assegnato dalla Fao e a cinque anni dal primo paesaggio storico rurale italiano. Durante la serata dedicata al vino Torbolino, il premio Memorial Martinelli Marchioni, giunto alla sua ventottesima edizione, è stato dedicato a chi ha seguito Soave nel processo di valorizzazione del suo paesaggio rurale. Viviana Ferrario ha redatto la candidatura come Paesaggio Storico Rurale delle colline vitate del Soave, entrate per prime nel registro ministeriale italiano e che ha permesso di accedere alle candidature internazionali della Fao. Mauro Agnoletti è invece il presidente del Comitato scientifico Sag, che si occupa della selezione dei siti Giahs. Ha istituito il primo master al mondo, dedicato ai patrimoni agricoli di rilevanza mondiale, dove 25 ragazzi da quattro continenti hanno avuto la possibilità di studiare i valori dei paesaggi rurali. Durante la serata è stata presentata una nuova pubblicazione del Consorzio del Soave: la guida ai siti Giahs Fao italiani, con appendice dedicata ai paesaggi storici rurali. Questa guida è stata presentata alla Fao e redatta in inglese. •

Z.M.