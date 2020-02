Innamorati dell’ambiente, un convegno in municipio

«Innamorati dell’ambiente» è il tema del convegno aperto a tutti, promosso dalla società Serit e dal Consiglio di bacino Verona nord, per stamattina alle 11, nella sala delle feste di Palazzo del Capitano, sede municipale, in via Camuzzoni. Partner dell’evento sono la federazione Coldiretti di Verona e la Pro loco di Soave: il Comune ha concesso il proprio patrocinio. Dopo i saluti del sindaco Gaetano Tebaldi, seguiranno gli interventi del presidente di Serit Massimo Mariotti, del presidente del Consiglio di bacino Verona Nord Gianluigi Mazzi, del direttore della federazione Coldiretti di Verona Giuseppe Ruffini e del presidente del Consorzio di tutela vini Soave e Recioto di Soave Sandro Gini. Le conclusioni saranno tratte da Cesarina Ferruzzi, esperta in economia circolare, mentre Gigi Vesentini modererà il dibattito. Intratterranno gli ospiti il comico Cristiano Calabrese, il soprano Maria Rita Schenato, la quale sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Maria Beatrice Boscaro. •

Z.M.