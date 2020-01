In corteo per ricordare Nikolajewka

Si svolgerà domani l’undicesimo pellegrinaggio al monumento nazionale dedicato ai caduti di tutte le patrie nella Campagna di Russia, famigerata ed infelice azione bellica di occupazione dell’Unione sovietica, che si svolse tra il 1941 e il ’43 e che si concluse con una disastrosa ritirata durante la quale 130 mila soldati italiani morirono o rimasero dispersi, ai quali bisogna aggiungere 46 mila feriti, la maggior parte assiderati e 10 mila prigionieri nei campi di prigionia russi, che nulla avevano da invidiare ai lager nazisti. L’iniziativa, che si tiene nel 77esimo anniversario della ritirata dell’Armir, è promossa dal Comune di Soave e dal Rotary club Verona – Soave, in collaborazione con Assoarma Verona, sezione Ana di Verona e con i patrocini della Regione Veneto, Provincia di Verona, Presidenza del Consiglio dei ministri. I partecipanti alla commemorazione si raduneranno alle 9 nel cortile di Palazzo del Capitano, sede municipale, per poi sfilare: durante il percorso verrà deposta una corona d’alloro all’Isola della Memoria. L’arrivo al monumento nazionale dei caduti nella Campagna di Russia, che riproduce il sottopasso ferroviario di Nikolajewka teatro di un eccidio di soldati italiani ma anche di azioni eroiche, è previsto per le 10. Qui onore ai caduti, alza bandiera e accensione della lampada votiva sull’ara dispersa, dove alcuni scolari poseranno dei fiori. Quindi il corteo si rimetterà in marcia per transitare da via Mere, via San Matteo, piazza Castagnedi e via Ruffo; raggiungerà alle 11 l’auditorium Rocca Sveva della Cantina di Soave, in Borgo Covergnino. Dopo i saluti del sindaco di Soave Gaetano Tebaldi, la commemorazione sarà affidata al generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota, Comandante delle forze operative terrestri. Presenterà i relatori il senatore Gastone Savio, fra i promotori del pellegrinaggio. Sono attesi due reduci di Russia, testimoni del disastro che vide protagonisti gli eserciti italiano, tedesco, ungherese, rumeno e russo. Si tratta di Marino Ambrosi di Palazzolo di Sona, che domenica 2 febbario compirà 100 anni e di Giuseppe Pippa, 98 anni, residente a Goito (Mantova). Ai due reduci l’amministrazione soavese consegnerà un attestato di riconoscenza e benemerenza. Presenzieranno alla cerimonia anche gli alunni delle elementari Ippolito Nievo di Soave, gli studenti del liceo Guarino Veronese e dell’Isiss Dal Cero di San Bonifacio. «Quello di Soave è un monumento per la pace e simbolo di pace», sottolinea il senatore Gastone Savio, «monito per le future generazioni, affinché disastri come quello in Russia non accadano più. E in tal senso, è fondamentale la presenza degli studenti a questo evento». Sul fronte del Don non vi furono vincitori né vinti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Zeno Martini