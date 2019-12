Città murate ospiti a Xi’ an

Le Città murate del Veneto in Cina. Sono state presentate a Xi’an, nel museo locale, durante un evento di promozione turistica in collaborazione con Enit, associazione Città murate e Regione. L’associazione Città murate del Veneto era rappresentata dalla presidente Loredana Borghesan, sindaca di Montagnana. lavori, accolta dalle autorità di Xi’an e da rappresentanti del Governo. Con Borghesan, c’erano la vicesindaca di Soave Alice Zago e quello di Valeggio Marco dal Forno, il presidente del Comitato scientifico Massimiliano D’Ambra e l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan. D’Ambra ha illustrato l’importanza delle città e dei territori veneti rappresentati, mostrando un video realizzato da studenti cinesi nell’ambito della Veneto Film Summer School, progetto che vede le Città Murate ospitare docenti e studenti di comunicazione. Grazie alla presenza dei consorzi di tutela e produzione di Prosecco, Amarone e Soave e della Cantina di Soave, gli oltre 95 giornalisti presenti hanno avuto l’opportunità di degustare e apprezzare alcuni tra i migliori vini del Veneto. Da Xi’an, la delegazione veneta si è spostata a Zhangjiajie, sempre in Cina, dove si è svolto il «Silk Road Business Summit» manifestazione internazionale promossa dalla Cina per la costruzione dei rapporti commerciali, culturali e di amicizia della nuova via della Seta. «Il summit è stato un importante momento di incontro per la costruzione di rapporti culturali e commerciali tra le diverse nazioni ospiti, tra cui l’Italia», assicura la vicesindaca Alice Zago, «nell’ambito delle sue attività, sarà possibile dar vita a collaborazioni strategiche e promuovere il turismo». L’Italia era ospite d’onore del summit, in quanto il 2020 sarà l’anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina. Nel corso dei forum di approfondimento che sono seguiti, cui hanno partecipato i rappresentanti dei diversi Paesi, la presidente Borghesan ha illustrato le realtà e le opportunità rappresentate dalle Città Murate del Veneto. Si tratta di ben 35 città distribuite sul territorio regionale, che costituiscono un nuovo itinerario turistico. La vicesindaca di Soave, Alice Zago, ha presentato la cittadina veronese del vino bianco e le opportunità legate al suo patrimonio storico, artistico e vitivinicolo. I lavori sono terminati con una cerimonia durante la quale l’assessore Pan ha portato i saluti della Regione Veneto, ha donato alle autorità cinesi una formella rappresentante il leone di San Marco e ha sottolineato la storica vicinanza tra il territorio del Veneto e la Cina, grazie ai traffici commerciali che si sono per secoli sviluppati lungo al via della Seta a partire da Marco Polo, ancor oggi celebrato, in entrambe le nazioni, quale primo ambasciatore di questa antica amicizia, stretta tra la Repubblica Serenissima di Venezia e il Catai. •

Z.M.