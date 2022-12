Soave, stretta contro i B&B abusivi nel Borgo più bello d'Italia

Numerose le irregolarità riscontrate nelle strutture ricettive: cinque, in particolare, erano del tutto prive di autorizzazione. Molte anche quelle non in regola con l'imposta di soggiorno

I Finanziari della Compagnia di Soave, nel «Borgo più bello d’Italia 2022» (che negli ultimi mesi ha attratto un crescente numero di visitatori), hanno controllato 40 strutture ricettive individuare potenziali illeciti di natura economico-finanziaria nel settore delle locazioni turistiche, scoprendo numerose irregolarità.

Cinque le strutture totalmente abusive, poiché prive di autorizzazione ad esercitare l’attività ricettiva; sono quindi scattati immediati controlli fiscali delle Fiamme Gialle al fine di riscostruire e quantificare il reddito evaso.

Tre strutture non hanno trasmesso alla Questura di Verona i nominativi dei soggetti ospitati e sono stati per questo deferiti alla locale Autorità Giudiziaria. Quindici hanno omesso la prevista dichiarazione trimestrale al Comune di Soave relativa agli arrivi nelle strutture e il conseguente versamento dell’imposta di soggiorno, al momento in fase di quantificazione. Diciotto hanno omesso l’esposizione del codice identificativo o del segno distintivo attribuito dalla Regione Veneto alla locazione turistica o ai B&B e sono stati verbalizzati con l’irrogazione di sanzioni amministrative che, a seconda dei casi, vanno dai 666 ai 7.000 euro.

Nelle ultime settimane i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona e la Polizia Locale del Comune di San Bonifacio hanno posto in essere una sinergia operativa che, valorizzando le rispettive e differenti competenze, ha consentito di intensificare i controlli per prevenire e contrastare anche l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e di alcoolici, di individuare forme di illegalità economico-finanziaria, nonché di verificare il rispetto delle norme del codice della strada da parte di automobilisti ed autotrasportatori.

Unità cinofile nelle scuole

In particolare, nel periodo 11 novembre – 18 dicembre 2022, la Compagnia della Guardia di Finanza di Soave, con l’ausilio delle unità cinofile appartenenti al Gruppo delle Fiamme Gialle di Villafranca, unitamente al personale del Comando Polizia Locale del Comune di San Bonifacio, ha eseguito controlli nei pressi di diversi istituti scolastici, nonché nelle aree adiacenti le stazioni ferroviaria e degli autobus, negli orari mattutini di maggiore afflusso, anche di studenti, da e per i vari comuni dell’est veronese.

Controlli su strada

Nelle fasce orarie serali e notturne, i servizi sono stati svolti per prevenire traffici illeciti e in materia di sicurezza stradale, con posti di controllo in prossimità delle principali arterie cittadine e del casello autostradale. Sono state così identificate più di 150 persone, di cui un’ottantina di nazionalità straniera e controllati oltre 120 veicoli. Numerose, e talvolta anche gravi, le infrazioni al Codice della Strada accertate dagli agenti della Polizia Locale di San Bonifacio: assicurazioni e patenti scadute, guida senza cinture di sicurezza, mancanza dei documenti di circolazione, targhe irregolari, mancata revisione dei mezzi e guida in stato di ebbrezza. Ne sono discese pesanti sanzioni di natura amministrativa e, talvolta, la rilevazione di illeciti di rilevanza penale, nonché la decurtazione di oltre 60 punti dalle patenti degli automobilisti non in regola.

Le Fiamme Gialle soavesi, anche in tale occasione hanno operato controlli per il contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenendo, anche grazie all’infallibile fiuto dei cani antidroga, modesti quantitativi di cocaina e hashish detenuti per uso personale, con conseguente segnalazione alla competente Autorità prefettizia dei relativi responsabili per le previste sanzioni amministrative. I Finanzieri, nel corso dei controlli su strada hanno inoltre individuato un minivan a bordo del quale viaggiavano sei lavoratori di nazionalità marocchina, 4 dei quali impiegati completamente “in nero”; tra questi uno è risultato irregolare sul territorio nazionale e un altro clandestino.

Sono state quindi operate le contestazioni delle violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero e la quantificazione dei contributi previdenziali e assistenziali non versati, cui seguirà l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, a carico della Società Cooperativa ritenuta responsabile dell’illecito impiego.