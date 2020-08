Sergio Rizzo e il suo libro sulle amnesie italiane

Quarto appuntamento della serie di incontri letterari «Soave, Città del libro – Estate»: l’ospite di questa sera alle 21 a Parco Zanella sarà lo scrittore e giornalista Sergio Rizzo con il suo libro La memoria del criceto. Viaggio nelle amnesie italiane. Dall'analisi costi-benefici all'abolizione dei vitalizi, l'Italia è il Paese in cui tutto è sempre già successo. Solo che lo abbiamo dimenticato. Una galleria di storie sotterranee raccolte da Rizzo, mostra perché siamo la nazione più prevedibile di tutte. «Dalla privatizzazione della Rai al salvataggio dell'Alitalia, sino alla lotta alla burocrazia: in Italia tutto ci è sempre già stato promesso dalla politica, solo che abbiamo dimenticato e così continuiamo a ripetere sempre gli stessi errori. A chi conviene un'Italia senza memoria?», si domanda Rizzo che scrive un catalogo esilarante e al tempo stesso poco rassicurante di storie, contese e lotte, che appartengono al nostro passato, episodi poco noti e dimenticati che tuttavia suonano familiari. La serata è organizzata dall'associazione SoaveCultura, in collaborazione con la libreria Bonturi di San Bonifacio. Ingresso libero.

