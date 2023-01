Segretari introvabili: la metà dei Comuni ora rischia la paralisi

Cinquantuno paesi su 98 hanno le sedi vacanti per deroghe scadute e assunzioni difficili. Molti enti saranno costretti a rivolgersi al prefetto per garantire il funzionamento degli uffici

Metà dei Comuni veronesi, 51 su 98, sono alle prese con il problema del segretario comunale. E sono a rischio paralisi, soprattutto dopo lo stop alle reggenze a scavalco. Il caso è stato sollevato dai sindaci della Val d’Alpone: Monteforte, Montecchia di Crosara, Roncà e San Giovanni Ilarione che con il 31 dicembre hanno visto scadere autorizzazioni e proroghe concesse al segretario (incidentalmente lo stesso per tutti, e cioè il dottor Umberto Sambugaro) dall’Albo dei segretari comunali.

Stop alle reggenze a scavalco: le conseguenze

A ritrovarsi senza un segretario è l’intera valle perché pure a Vestenanova è scaduta la proroga che lo stesso Albo aveva concesso a un funzionario impiegato da vice-segretario. «Per chi sta fuori dal Comune è impossibile capire cosa significa: di fatto diventa impossibile portare avanti numerosi atti amministrativi, molte richieste dei cittadini, questioni estremamente concrete come le assunzioni», spiegano i cinque sindaci della valle che non vedono alternative al fatto di rivolgersi al prefetto di Verona Donato Cafagna. Senza un segretario anche nella corsa ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza loro rimarrebbero ai blocchi di partenza.

Una figura che diventa un «lusso»

«Da anni viviamo in una situazione di difficoltà enorme, quasi drammatica e tutti dobbiamo dire sempre e solo grazie al dottor Sambugaro e alla sua straordinaria disponibilità: adesso, però, senza qualche deroga non potremo andare avanti», dice a Monteforte il sindaco Roberto Costa. Il perché lo spiegano Lorenzo Ruggeroni (sindaco di Roncà) e Attilio Dal Cero (Montecchia di Crosara): «80-85 mila euro per assumere un segretario a tempo pieno, che oltre tutto per tutto quel tempo non ci serve, non ce li abbiamo.

L’unica alternativa è consorziarsi ma la legge lo permette solo ai Comuni che, insieme, arrivano a cinquemila abitanti: anche l’assegnazione di segretari di prima nomina è prevista solo per queste soglie e quindi i Comuni medi restano a bocca asciutta». Dei due chi sta meglio è Dal Cero che, già in passato, ha potuto contare sulla funzione da vice segretario rivestita da uno dei suoi dipendenti: peccato che anche rispetto a questa possibilità ci siano precisi limiti temporali, cioè 24 mesi.

Tornando alle assunzioni, pure quelle in convenzione, anche volendo i soldi per procedere sarebbe impossibile trovarli, «perché oggi la spesa del segretario viene imputata al Comune nel costo del personale. La situazione di emergenza che stiamo vivendo da anni», spiega Luciano Marcazzan a San Giovanni Ilarione, «si è tradotta in reggenze o incarichi a vice segretari e così si è stabilizzata la spesa in bilancio».

Il problema dei pensionamenti

Le deroghe e gli incarichi a termine vennero autorizzati in attesa che sul «mercato» dei segretari ne approdassero di nuovi in grado di sopperire anche ai pensionamenti: oggi, in Veneto, ne sono stati immessi in ruolo 17 ma, come spiegano i sindaci, la prima nomina è possibile solo per Comuni che da soli o consorziati arrivino a cinquemila abitanti. Al di là della questione economica, i Comuni medi risulterebbero esclusi. Non solo: se il criterio di quantificazione dello stipendio è ancorato alla popolazione del Comune di titolarità i sindaci sono convinti che passati i due anni di primo incarico i segretari passerebbero immediatamente a Comuni sopra i 10 mila abitanti.

«Se ne esce solo se cambiano le regole», dicono in coro, «o se riconoscendo lo stato di emergenza vengono concesse deroghe. Noi cinque saremo pronti a procedere ad un’unica assunzione distribuendo il lavoro del segretario ed i costi sui cinque Comuni ma non possiamo farlo. Per questo non vediamo alternative che ricorrere al prefetto».