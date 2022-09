Caldiero, cantieri sulle strade e disagi per gli studenti

I lavori in corso per la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto costringono a modificare temporaneamente gli accessi degli alunni alla scuola elementare Carlo Ederle. D’altronde, già con l’emergenza pandemica, gli ingressi alla scuola primaria erano stati suddivisi e non avvenivano più solo da piazza Vittorio Veneto, ma anche da via Caduti del Lavoro. A partire dal primo giorno di scuola, oggi, e per le prossime settimane, finché non si sarà concluso il cantiere in piazza, gli alunni entreranno solamente dall’ingresso della nuova ala della scuola elementare, ossia da via Caduti del Lavoro: i percorsi sono segnalati sul posto. I parcheggi per i genitori che accompagnano i figli saranno lungo via Dante Alighieri, via Caduti del Lavoro, piazza degli Artisti e anche in piazza Olinto Marcolungo: piazza Vittorio Veneto è chiusa ai veicoli per i motivi detti in precedenza. «I lavori in corso comporteranno qualche disagio per i genitori», ammette il vicesindaco Francesco Fasoli, delegato alla viabilità, «ma siamo certi di restituire quanto prima alla comunità una piazza storica ridisegnata e meglio fruibile».

L'istituto è a norma

Si sono intanto conclusi i lavori condotti in estate di adeguamento alla normativa antincendio e al tetto sempre della parte storica del plesso della scuola primaria. Intervento che ha comportato una spesa di settantamila euro, che è stata interamente coperta da un finanziamento del Ministero dell’istruzione. Lavori di miglioria sulla sicurezza che hanno permesso di ricablare l’intera ala storica dell’edificio scolastico e anche di sistemare la copertura di questa sezione del plesso. «Abbiamo concluso questo cantiere in tempi record, che è servito a dare ai nostri scolari spazi educativi più confortevoli», sottolinea l’assessore alle politiche educative Elisa Bonamini, «e per rendere la parte storica della scuola più sicura».

Nuovo cantiere in programma

Nello scorso mandato, l’amministrazione Lovato ha investito qualcosa come 2,3 milioni di euro per garantire le cinque scuole del paese adeguate alle esigenze didattiche e più sicure. Ma l’amministrazione, confermata a giugno, non dorme sugli allori ed è già pronta per il prossimo impegno. «Realizzeremo il consolidamento statico della vecchia ala della scuola elementare Ederle che comporta un costo di 500 mila euro», annuncia il sindaco Marcello Lovato. «Lavori che eseguiremo il prossimo anno, al termine della lezioni a giugno e che saranno poco visibili, ma sono interventi di fondamentale importanza».