Scuola da riparare a tempo di record Sono già al lavoro i tecnici del Comune

Polo scolastico, parte oggi il conto alla rovescia: la prima scadenza legata alla ripresa dell'attività nell'edificio è rappresentata infatti dal 14 settembre. «La ricognizione dello stato di avanzamento dei lavori mi consentirà di dire se le sezioni di voto saranno approntate al piano terra della scuola oppure, perché l'imprevisto lo dobbiamo mettere in conto e approntare già ora un piano B, in container o tensostruttura», annuncia il sindaco Attilio Dal Cero. L'obiettivo è di arrivare al 17 settembre con la possibilità di utilizzare quattro aule del primo piano per i seggi oltre ad una quinta per le forze dell'ordine impegnate nella sorveglianza ed i servizi per entrambi. «Aule al piano terra, non interessate dunque dalle conseguenze del danneggiamento dell'impermeabilizzazione in lamiera e della coibentazione in lana di vetro danneggiata dalle macerie del palazzetto: su questo obiettivo», spiega il sindaco, «lavora da ieri Diego Dal Cero, ingegnere del Comune, che fino al 30 settembre si occuperà solo ed esclusivamente della scuola. Al suo fianco l'ingegner Zeb Tirapelle, il tecnico che ho incaricato della progettazione e della direzione dei lavori di ripristino della copertura la cui struttura è fortunatamente perfetta». L'obiettivo sul quale si concentreranno tutti gli sforzi è creare le condizioni per riaprire la scuola il 1° ottobre: «Primo passo, la settimana prossima, levare lamiera e lana di vetro. Poi sarà posata la nuova guaina di impermeabilizzazione, saranno sostituiti i vetri rotti e si interverrà sui serramenti danneggiati. Quindi procederemo al rifacimento totale della coibentazione e della impermeabilizzazione». Spesa stimata 650 mila euro. È l'unica cifra del disastro che si possa per ora dare: la ricognizione sommaria dei danni patiti sulle proprietà private dai cittadini, delle attività economiche e produttive è iniziata e dovrà concludersi entro le 12 di venerdì 11 settembre. Un'idea assolutamente di massima dell'impatto del disastro sul paese potrebbe aversi lunedì, termine che la protezione civile della Regione Veneto ha assegnato a tutti i sindaci colpiti dalle conseguenze degli eventi meteo estremi di inizio e fine agosto per presentare la ricognizione sommaria dei danni: è una paginetta su cui annotare il numero di immobili inagibili, quello delle attività che hanno interrotto la propria attività, il numero di fabbricati inagibili, le spese già sostenute per la somma urgenza e quante sono le persone sfollate. A Montecchia ce ne sono ancora: molte si sono infatti rifugiati da parenti, mentre per due persone e una famiglia il tetto provvisorio è quello di un hotel che le ha accolte gratuitamente. •

P.D.C.