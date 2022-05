Tutto esaurito per l’iniziativa di @WolfarCare e assessorato ai Sevizi sociali del Comune, di oggi e domani, per prevenire il tumore al seno con mammografie ed ecografie gratuite. @WelfarCare si propone punto di riferimento per aziende ed enti intenzionati a promuovere temi sociali. Le partecipanti troveranno un mezzo mobile in piazza Santa Toscana: l’età va dai 35 ai 49 anni, fascia d’età non inserita in screening gratuiti. •. P.T.