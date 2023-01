Si rompe un dito, odissea di nove ore in tre ospedali: «Sanità d'eccellenza?»

«Nove ore di pellegrinaggio tra tre ospedali per la frattura di un dito di una mano: se questa è la tanto decantata eccellenza della sanità del Veneto non posso non chiedermi come possano essere quelle delle altre regioni»: è la sintesi che Luca Dal Canal fa dell'infortunio in cui è incorso, il primo giorno lavorativo del 2023, un suo dipendente al lavoro in un cantiere di San Bonifacio.

L'infortunio

«Utilizzando un trapano la punta si è rotta provocando una profonda lesione a un dito: direi un infortunio lieve per il quale, tuttavia, il ricorso alla medicazione in ospedale era necessario. Così un collega lo ha accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Fracastoro: saranno state le 10.30», racconta Dal Canal, «ma, da quanto mi è stato raccontato, dopo il triage è rimasto lì fino alle 14.30 senza essere guardato».

Stando al racconto del datore di lavoro il suo dipendente avrebbe chiesto previsioni sui tempi ma si sarebbe sentito rispondere che si andava a sera per l'elevato numero di casi da gestire. «Anche il pronto soccorso di Borgo Trento aveva tempi di attesa molto lunghi ma tramite l'App regionale i miei due dipendenti hanno verificato che quello di Bussolengo sembrava poco affollato: ho accompagnato io stesso l'infortunato che è stato visitato dopo solo mezz'ora accertando con una lastra una frattura che richiedeva la steccatura del dito. Per procedere, però», racconta Dal Canal, «siamo stati dirottati a Villafranca. Entrati alle 18 ne siamo usciti alle 19.30».

Un'odissea, per come la racconta l'imprenditore. «Per una cosa tutto sommato banale», dice. «Devo riconoscere, però, che nonostante l'affollamento e l'insofferenza più che giustificata dei pazienti a spiccare sono state la cortesia e la professionalità del personale sanitario che evidentemente si prodiga per portare avanti la propria missione nonostante tutto».

La risposta dell'Ulss 9: «Elevato numero degli accessi»

Allo stupore dell'imprenditore rispetto al “dirottamento” l'Ulss 9 Scaligera risponde spiegando che «i pronto soccorso di Bussolengo, dove il paziente è stato gestito come previsto in caso di necessità di supporto specialistico, e quello di Villafranca fanno parte della stessa organizzazione e lavorano in rete».

Quanto all'attesa al Fracastoro, «dove l'ingresso è stato alle 11.06 e il paziente è stato sottoposto a triage e classificato in codice verde, in sede di triage avanzato è stato medicato in attesa della visita medica».

I tempi lunghi si spiegherebbero con il numero degli accessi del 2 gennaio: «43 casi complessivi tra i quali 2 codici rossi, 16 arancio e 2 gialli e gli accessi sono continuati anche dopo le 14.41, quando il paziente si è volontariamente allontanato».

Tempi di attesa estesi «per l'impatto dell'influenza con le sue complicanze e allungamento delle attese per i codici di minore gravità», riconosce la Scaligera, «ma comunque è sempre garantita l'assistenza a tutti, con la consueta cortesia e professionalità del personale, nel rispetto delle priorità dettate dalla gravità dei casi».