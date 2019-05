Suona l’Asclepio Ensemble È l’orchestra di soli medici

Sabato alle 17.30 l’atrio dell’ ospedale Fracastoro di San Bonifacio sarà il palco d’eccezione per un’orchestra altrettanto inconsueta, composta da quaranta camici bianchi: una realtà più unica che rara nel panorama italiano. Si tratta dell’Asclepio Ensemble, l’orchestra di medici e operatori sanitari del Veneto, ospite per l’occasione di Fortissimo, la fortunata iniziativa che, col patrocinio dell’Ulss 9, del Comune di San Bonifacio e dell’Associazione Focas da anni porta in opspedale grandi nomi del panorama musicale nazionale. In occasione di un recente Natale, un gruppo di medici musicisti si era trovato a suonare per gli ammalati in una corsia dell’ospedale di Padova. Così, nel 2013 nasce Asclepio Ensemble: orchestra di medici, studenti di medicina e operatori nella sanità, che conducono una vita parallela di musicisti provenendo dai migliori conservatori di musica. Dalla sua fondazione l’orchestra è diretta dal maestro Alois Saller, internista e cardiologo dell’Azienda ospedaliera di Padova. Numerosi i concerti di beneficenza: nell'aula magna del Bo dal 2013 al 2015; a Treviso nel 2014; a Roma alla Sapienza e all'ospedale Bambin Gesù nel 2015; a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (per due edizioni consecutive della «Festa della Musica attiva») e a Villa Pisani a Stra nel 2015 e nel 2016; nello storico Parco Treves di Padova e nella Sala dei Giganti a Palazzo Liviano nel 2016 e 2017. Nel 2018 il debutto a Verona al Teatro Ristori. Recentemente l’Asclepio Ensemble ha acquisito nuovi orchestrali provenienti dall'ospedale e dall' Università di Verona e da diverse realtà del Veneto. Il programma scelto per l’appuntamento con Fortissimo include un percorso dal Barocco all’Ottocento. Si parte con il concerto in Sol Maggiore per archi e cembalo di Antonio Vivaldi; di Georg Philipp Telemann, autore meno noto ma punto cardine per la storia della musica europea, l’Orchestra proporrà il Concerto in fa minore per tromba e orchestra (solista Marco Caminati, specialista in allergologia e immunologia clinica e ricercatore universitario all’ateneo veronese). In conclusione una delle pagine più accattivanti dell’ Ottocento, la Sinfonia n. 8 on si minore – Incompiuta, di Franz Schubert. Ingresso libero. •

G.B.