San Bonifacio, peggior aria della provincia

Record per nulla invidiabile per San Bonifacio. La capitale dell'Est, infatti, è il luogo in cui l'Arpav sta rilevando la peggiore qualità dell'aria nel Veronese. Aria che è anche una delle meno salubri del Veneto. E se questo fatto è già di per sé negativo, esso diventa addirittura deprimente se si considera che, secondo il sindaco Giampaolo Provoli, «continuano a non essere adottabili contromisure che possano risolvere nel breve periodo il problema Pm10». Da qualche tempo le polveri sottili sono tornate ad essere un problema in un po' tutta la Pianura Padana. A San Bonifacio, però, la centralina fissa dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale sta registrando una situazione che ha iniziato ad essere preoccupante già il 30 dicembre scorso. All'altro ieri, risultavano essere già 11 i giorni consecutivi in cui il livello di Pm10 risultava superare la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Limite, questo, oltre il quale la qualità dell'aria viene definita scadente. Quello di San Bonifacio è un caso unico nella nostra provincia e che in Veneto si sta verificando solo in altri due luoghi. A Padova, in zona Arcella, e a Granze, sempre nel Patavino. È vero che ci sono stazioni di rilevamento sparse per il Veneto che hanno registrato picchi di polveri a volte più elevati di quelli riscontrati a San Bonifacio, ma qui a preoccupare è il fatto che il livello di particolato nell'aria rimane costantemente su valori tali da costituire un potenziale pericolo per la salute. Le polveri sottili, infatti, in caso di esposizioni prolungate ad alte concentrazioni, possono essere fonte di patologie respiratorie e cardiovascolari. Lunedì 30 dicembre il livello di Pm10 registrato a San Bonifacio era pari a 50 microgrammi per metro cubo, ma già il giorno successivo era a quota 78 ed il primo dell'anno addirittura a 97. Molto vicino, quindi, al limite dei 100 microgrammi che fanno definire la qualità dell'aria pessima. Fra il 2 ed il 4 gennaio la presenza delle polveri si è mantenuta fra 72 e 79 microgrammi, domenica 5 e lunedì 6 è scesa a 57 e 52, per poi risalire a ad 86 martedì ed assestarsi fra 62 e 67 fra mercoledì e giovedì. «Situazioni come quella registrata a San Bonifacio sono da allerta rossa e rendono necessario dare attuazione a misure di limitazione del traffico e dell'uso degli impianti di riscaldamento», spiega Salvatore Patti, responsabile dell’osservatorio aria Arpav. «Purtroppo io non posso adottare alcun provvedimento che possa far invertire subito la rotta, perché la presenza delle polveri sottili è causata da infrastrutture viarie che non sono comunali», afferma Provoli. «La centralina dell'Arpav è posizionata lungo via Fiume, una strada che è a meno di 150 metri sia dall'autostrada Milano-Venezia che dall'ex-statale 11, ora regionale, che collega Verona con Vicenza e, se non bastasse, non è molto lontana nemmeno dalla Porcilana», spiega il primo cittadino. «L’intenso traffico stradale che percorre quasi senza sosta queste arterie costituisce la causa dell'aumento dei Pm10, per cui, non potendo certo intervenire su questa viabilità, il Comune è costretto a perseguire soluzioni che possono avere effetti solo sul lungo termine», aggiunge. Il sindaco spiega che da sei anni l'amministrazione investe dai 40 ai 60mila euro l'anno per piantare alberi che, posti vicino alle strade creino barriere e in altre zone del territorio assorbano gli inquinanti. «Persino i sessanta abeti che abbiamo utilizzato quest'anno per gli addobbi natalizi ora troveranno dimora in paese», sottolinea. «È in vigore un’ordinanza di divieto di circolazione dei veicoli inquinanti, e noi continuiamo a diffondere inviti a tenere a non più di 18-19 gradi gli impianti di riscaldamento delle abitazioni, ma è chiaro che di fronte a quelli che sono le cause principali dell'inquinamento dell'aria il Comune è disarmato», conclude. Almeno una buona notizia arriva a livelli più ampi. A diffonderla Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all'Ambiente, secondo il quale «i dati Arpav sulla qualità dell’aria dimostrano che nel 2019 c'è stato in Veneto un ulteriore calo dei valori medi di Pm10 rispetto all'anno precedente. Da almeno vent'anni i valori medi dei principali inquinanti sono in diminuzione». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Fiorin