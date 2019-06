Salvini tira la volata finale a

«I controlli Polfer di qualche giorno fa in stazione? Li avevo chiesti io al ministro Matteo Salvini quando è venuto a San Bonifacio, lo scorso 14 maggio, e questo dimostra che sono stato ascoltato. Ecco cos'è la filiera politica». Così, ieri, nel corso di una conferenza stampa, ha dichiarato il candidato a sindaco Emanuele Ferrarese. Sarà dunque con un grazie che il candidato di Lega, Forza Italia e la civica Uniti-Per San Bonifacio, saluterà lunedì il vice premier, atteso alle 16 in piazza Costituzione. Domani scadranno i termini per formalizzare gli apparentamenti e ieri la situazione era ancora fluida: «Stiamo ascoltando un po' tutti e se ci saranno convergenze nulla esclude che possano esserci sviluppi», ha detto. L'argomento fa ricordare a Ferrarese l'antefatto di cinque anni fa: «L'amministrazione uscente (quella guidata da Giampaolo Provoli che è l'altro protagonista del ballottaggio e parte con un vantaggio di otto punti, ndr) era nata come espressione del Pd. Con un apparentamento non scritto vennero presi due consiglieri di minoranza: fu una partenza non corretta nei confronti degli elettori e faccio presente che il sindaco di Legnano (sindaco della Lega, ndr) è stato arrestato e deve rispondere anche di corruzione elettorale per una nomina in cambio di voti seguita ad un accordo contro le norme». Un Ferrarese scatenato quello di ieri. «Oggi la cosa è simile, c'è il Pd sotto le mentite spoglie di una civica e risultati elettorali lusinghieri ottenuti da candidati che erano del Pd. Sono civiche di centrosinistra», ha aggiunto. Politica: «Se guardo le europee il centrodestra ha preso il 60% e me lo sento addosso. Sul piano amministrativo il risultato è buono (il 38,9%, ndr) per un gruppo partito da zero in 40 giorni: grazie a tutta la coalizione». Poi, programma Provoli alla mano, raffica di puntualizzazioni: «Tav: c'erano due righe nel programma 2014 e poi si è spostato a Sud il tracciato senza mai spiegare le ragioni. Un sindaco non può delegare ad altri, deve difendere il suo territorio: se lo sarò, istituirò una commissione permanente composta da tre consiglieri e due esperti per valutare la possibilità di rivedere le cose, verificare eventuali margini di trattativa e difendere gli interessi dei sambonifacesi su espropri e compensazioni». A proposito di commissioni: «Inutile quella sulla sicurezza costituita a luglio 2018, serve controllo su residenze e registro della popolazione temporanea, verifica della videosorveglianza visto che quando ne hanno bisogno ai cittadini viene detto che non funziona, serve potenziarla e creare un collegamento con Prefettura e Questura per poter applicare il Daspo urbano, concertare con la Polizia locale la sorveglianza notturna, valorizzare il servizio dei volontari e il controllo di vicinato». E a proposito di volontariato: «Scorretto farne strumento politico inserendo le associazioni nel programma. Scorretto parlare di sviluppo industriale riferendosi ad una sola azienda di cui un dipendente sta oltre tutto in una delle liste di coalizione. A San Bonifacio di aziende ce ne sono tantissime ed io le tratterò tutte alla stessa maniera». Secondo Ferrarese se il distaccamento dei Vigili del fuoco non è a San Bonifacio è «perchè gli amministratori non sono stati incisivi». Se la Sambonifacese è via dal paese «è perchè è stata penalizzata per questioni politiche in forza di modifiche regolamentari che hanno originato attriti e tensioni», la sicurezza idraulica non sta tutta nel ponte della Motta «ma bisogna attivarsi perchè si arrivi alla soluzione del problema Chiampo». Le ultime stoccate? «La decurtazione dell'indennità di carica promessa non c'è stata ma si è tagliato di pari importo un servizio, l'ufficio stampa, e poi le inaugurazioni multiple delle ultime settimane e le relative spese, quasi si facesse campagna elettorale a spese dei cittadini». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Dalli Cani