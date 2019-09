Processo Pfas, il Comune entra nella schiera delle parti civili

Emergenza Pfas: il consiglio comunale di San Bonifacio, stasera, proporrà di costituirsi parte civile nel processo che inizierà il 21 ottobre, a Vicenza. Il procedimento che arriverà in aula fra meno di un mese è relativo all’inquinamento dell’acqua e dell’ambiente che interessa da decenni un ampio territorio del Veneto meridionale. Al vaglio dei giudici ci saranno, però, solo i fatti antecedenti al 2014, visto che sulle contaminazioni verificate negli ultimi anni sono tuttora aperti altri filoni d’indagine. Gli imputati sono dieci, fra manager e dirigenti dell’azienda chimica Miteni di Trissino, che è fallita a novembre 2018 e che produceva sostanze perfluoro-alchiliche. I sostituti procuratori Barbara De Munari ed Hans Roderich Blattner hanno contestato, nella richiesta di rinvio a giudizio, i reati di disastro ambientale ed avvelenamento delle acque. Se il gup confermerà quest’ultima ipotesi di reato, il processo dovrà svolgersi in Corte d’assise, alla presenza di una giuria popolare. Da tempo è noto che presenteranno richiesta di essere ammesse come parti civili varie associazioni ambientaliste e più di un comitato. Circa tre settimane fa, inoltre, si è saputo che un’analoga azione la intenteranno sia Acque Veronesi che i 13 Comuni della nostra provincia che fanno parte della cosiddetta «zona rossa», l’area con la più alta esposizione all’inquinamento. San Bonifacio, però, della zona rossa non fa parte. «Questo non toglie che anche noi, purtroppo, ci troviamo a fare i conti con questo problema», dice il sindaco Giampaolo Provoli, «i Pfas sono stati trovati in una parte del nostro territorio, tanto che le località Locara e Lobia sono state inserite nella zona arancione, che prevede controlli su pozzi privati, ed è stata estesa la rete acquedottistica a Locara. È chiaro che per la nostra amministrazione la contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche continua ad essere una priorità», conclude. Un’affermazione, questa, che basta da sola a spiegare perché sia stato deciso di portare in discussione in Consiglio una proposta volta a far sì che il Comune divenga parte attiva nel processo. •

Luca Fiorin